Oto Alvin z nowej animacji "Alvin i wiewiórki". Premiera za dwa lata

Alvin i jego kumple wracają. Tak przynajmniej twierdzi studio Big Shot Pictures, które kupiło 25% udziałów marki z myślą o stworzeniu nowej pełnometrażowej animacji.
Alvin i wiewiórki zmieniają się. Jak teraz będą wyglądać?
Alvin i wiewiórki to postacie stworzone w 1958 roku przez Rossa Bagdasariana
. Animacje opowiadały o zespole muzycznym składającym się z trzech wiewiórek: psotnego lidera grupy Alvina, wysokiego, spokojnego Simona, oraz pucołowatego, wrażliwego Theodore'a.
O nowym filmie praktycznie nie wiadomo nic. Pewne jest tylko to, jak będzie wyglądał w nim sam Alvin, ponieważ jego fotę Big Shot Pictures udostępniło w mediach społecznościowych. Oto odświeżony wygląd wiewióra.
Premiera nowego filmu planowana jest na 2028 roku, czyli na 70. urodziny marki.
Na początku XXI wieku powstało kilka kinowych filmów animowanych pod szyldem "Alvin i wiewiórki"
. Pierwsze trzy okazały się komercyjnymi hitami ówczesnego studia 20th Century Fox, przynosząc ponad miliard dolarów wpływów w box offisie. Jednak czwarty film - "Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa
" - nie powtórzył w 2015 roku komercyjnego sukcesu. Do dziś jest to ostatnia kinowa produkcja w cyklu.
Zwiastun filmu "Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa"