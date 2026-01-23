Newsy Seriale Netflix pokazał zdjęcia z serialu "Lalka"
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, platforma Netflix pracuje nad serialem kostiumowym "Lalka". Dziś do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z niego.

Co wiemy o serialu "Lalka"



Sześcioodcinkowa "Lalka", będąca współczesną reinterpretacją klasycznej powieści Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony, to historia niemożliwej relacji i obsesyjnej miłości Wokulskiego do Łęckiej, skażonej "klątwą awansu społecznego" i rodzącej się z projekcji ambicji i wyobrażeń. Pełne psychologicznej głębi, wielowymiarowe postacie, kreowane przez Sandrę Drzymalską i Tomasza Schuchardta, działają w oparciu o własne potrzeby i cele.

Serial powstał na podstawie scenariusza Pawła Maślony, Pawła Demirskiego i Jagody Dutkiewicz. Ten intensywny dramat kostiumowy wprowadza widza w świat Warszawy XIX wieku, pełen złudzeń i pękających hierarchii, w którym stary porządek arystokratycznych zasad zderza się z rodzącą się emancypacją kobiet, a rozszczelniające się granice klasowe i pieniądz umożliwiają awans, lecz pochodzenie wciąż determinuje przynależność, prestiż i dostęp do władzy.

fot. R. Pałka

Pełną sprzeczności i napięć rzeczywistość współtworzą porywający bohaterowie drugoplanowi: Ignacy Rzecki, wierny, idealistyczny wspólnik Wokulskiego w interpretacji Dariusza Chojnackiego; Tomasz Łęcki, bankrutujący arystokrata ucieleśniający świat pozorów w wykonaniu Jacka Braciaka; oraz Florentyna, zachowawcza strażniczka porządku, którą gra Julia Wyszyńska; a także charyzmatyczna krewna Łęckiej Kazimiera Wąsowska grana przez Magdalenę Cielecką.

Premiera w drugiej połowie 2026 r. w Netflixie.

Schuchardt, Drzymalska i Maślona opowiadają nam o serialu




