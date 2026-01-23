Netflix pokazał zdjęcia z serialu "Lalka"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, platforma Netflix pracuje nad serialem kostiumowym "Lalka". Dziś do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z niego.
Co wiemy o serialu "Lalka" Sześcioodcinkowa "Lalka"
, będąca współczesną reinterpretacją klasycznej powieści Bolesława Prusa
w reżyserii Pawła Maślony
, to historia niemożliwej relacji i obsesyjnej miłości Wokulskiego do Łęckiej, skażonej "klątwą awansu społecznego" i rodzącej się z projekcji ambicji i wyobrażeń. Pełne psychologicznej głębi, wielowymiarowe postacie, kreowane przez Sandrę Drzymalską
i Tomasza Schuchardta
, działają w oparciu o własne potrzeby i cele.
Serial powstał na podstawie scenariusza Pawła Maślony
, Pawła Demirskiego
i Jagody Dutkiewicz
. Ten intensywny dramat kostiumowy wprowadza widza w świat Warszawy XIX wieku, pełen złudzeń i pękających hierarchii, w którym stary porządek arystokratycznych zasad zderza się z rodzącą się emancypacją kobiet, a rozszczelniające się granice klasowe i pieniądz umożliwiają awans, lecz pochodzenie wciąż determinuje przynależność, prestiż i dostęp do władzy.
fot. R. Pałka
Pełną sprzeczności i napięć rzeczywistość współtworzą porywający bohaterowie drugoplanowi: Ignacy Rzecki, wierny, idealistyczny wspólnik Wokulskiego w interpretacji Dariusza Chojnackiego
; Tomasz Łęcki, bankrutujący arystokrata ucieleśniający świat pozorów w wykonaniu Jacka Braciaka
; oraz Florentyna, zachowawcza strażniczka porządku, którą gra Julia Wyszyńska
; a także charyzmatyczna krewna Łęckiej Kazimiera Wąsowska grana przez Magdalenę Cielecką
. Premiera w drugiej połowie 2026 r.
w Netflixie.
Schuchardt, Drzymalska i Maślona opowiadają nam o serialu