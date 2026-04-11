Oto bohaterowie nowych "Igrzysk śmierci"

Lionsgate przypomina fanom, że w tym roku do kin trafi widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Do sieci trafiło właśnie wideo, w którym podsumowane zostały wszystkie dotychczasowe filmy. A na końcu zaprezentowano krótki klip z najnowszej części. Możecie w nim zobaczyć młodsze wersje bohaterów, których znacie z oryginału.
W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.