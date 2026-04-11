Oto bohaterowie nowych "Igrzysk śmierci"

Lionsgate przypomina fanom, że w tym roku do kin trafi widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Do sieci trafiło właśnie wideo, w którym podsumowane zostały wszystkie dotychczasowe filmy. A na końcu zaprezentowano krótki klip z najnowszej części. Możecie w nim zobaczyć młodsze wersje bohaterów, których znacie z oryginału.

Przypomnijmy, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Obraz powstał na motywach książki Collins.

Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach.


W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

W głównej roli pojawia się w filmie Joseph Zada. Partnerują mu: Elle Fanning jako Effie Trinket, Kieran Culkin jako Caesar Flickerman, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Lili Taylor jako Mags Flanagan i Maya Hawke jako Wiress. 

Za kamerą stanął weteran tego filmowego cyklu Francis Lawrence. Scenariusz przygotował Billy Ray. Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" będzie miał swoją premierę w listopadzie.

