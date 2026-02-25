Oto nowa Jane Eyre. Aimee Lou Wood w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë

Aimee Lou Wood najwyraźniej polubiła produkcje kostiumowe. Niedawno widzieliśmy ją na pierwszym zdjęciu z "Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (znajdziecie je TUTAJ), teraz dowiedzieliśmy się, że zagra w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Aimee Lou Wood w adaptacji "Dziwnych losów Jane Eyre"
Nad scenariuszem na podstawie powieści Charlotte Brontë
pracuje Miriam Battye
("Sukcesja
"). W tytułową Jane Eyre wcieli się Aimee Lou Wood
.
Powieść została wydana w 1847 roku i wielokrotnie była przenoszona na ekran. Opowiada ona o losach osieroconej dziewczyny, która przyjmuje posadę guwernantki w domu Edwarda Fairfaksa Rochestera. Z czasem zakochują się w sobie, ale mężczyzna skrywa przed światem pewien mroczny sekret. Najbardziej znane adaptacje zrealizowali Robert Stevenson
(z Joan Fontaine
i Orsonem Wellesem
w rolach głównych), Franco Zeffirelli
(z Charlotte Gainsbourg
i Williamem Hurtem
) i Cary Joji Fukunaga
(z Mią Wasikowską
i Michaelem Fassbenderem
).
Mia Wasikowska jako Jane Eyre
Skąd znamy Aimee Lou Wood?Aimee Lou Wood
najlepiej znana jest z występów w serialach "Sex Education
" i "Biały Lotos
". W jej CV znajdziemy też filmy "Szalony świat Louisa Waina
" i "Życie
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza wspomnianym "Idiot(s)
" Małgorzaty Szumowskiej
i Michała Englerta
znajdziemy też szykowaną przez Sama Mendesa
serię biografii The Beatles
.
Zobacz zwiastun "Wichrowych wzgórz"
Aktualnie na ekranach kin gości adaptacja innej wiktoriańskiej powieści – "Wichrowych wzgórz" Emily Brontë
. Film wyreżyserowała Emerald Fennell
, a główne role zagrali Margot Robbie
i Jacob Elordi
. Przypominamy zwiastun: