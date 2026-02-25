Newsy Seriale Oto nowa Jane Eyre. Aimee Lou Wood w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë
Oto nowa Jane Eyre. Aimee Lou Wood w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë

Oto nowa Jane Eyre. Aimee Lou Wood w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë
Aimee Lou Wood najwyraźniej polubiła produkcje kostiumowe. Niedawno widzieliśmy ją na pierwszym zdjęciu z "Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (znajdziecie je TUTAJ), teraz dowiedzieliśmy się, że zagra w serialu na podstawie klasycznej powieści Charlotte Brontë.

Aimee Lou Wood w adaptacji "Dziwnych losów Jane Eyre"


Nad scenariuszem na podstawie powieści Charlotte Brontë pracuje Miriam Battye ("Sukcesja"). W tytułową Jane Eyre wcieli się Aimee Lou Wood.

Powieść została wydana w 1847 roku i wielokrotnie była przenoszona na ekran. Opowiada ona o losach osieroconej dziewczyny, która przyjmuje posadę guwernantki w domu Edwarda Fairfaksa Rochestera. Z czasem zakochują się w sobie, ale mężczyzna skrywa przed światem pewien mroczny sekret. Najbardziej znane adaptacje zrealizowali Robert Stevenson (z Joan Fontaine i Orsonem Wellesem w rolach głównych), Franco Zeffirelli (z Charlotte Gainsbourg i Williamem Hurtem) i Cary Joji Fukunaga (z Mią Wasikowską i Michaelem Fassbenderem).  

Mia Wasikowska jako Jane Eyre

Skąd znamy Aimee Lou Wood?


Aimee Lou Wood najlepiej znana jest z występów w serialach "Sex Education" i "Biały Lotos". W jej CV znajdziemy też filmy "Szalony świat Louisa Waina" i "Życie". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza wspomnianym "Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta znajdziemy też szykowaną przez Sama Mendesa serię biografii The Beatles

Zobacz zwiastun "Wichrowych wzgórz"


Aktualnie na ekranach kin gości adaptacja innej wiktoriańskiej powieści – "Wichrowych wzgórz" Emily Brontë. Film wyreżyserowała Emerald Fennell, a główne role zagrali Margot Robbie i Jacob Elordi. Przypominamy zwiastun:

