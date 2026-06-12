Newsy Seriale Oto nowy "Domek na prerii". Netflix pokazał pierwszy zwiastun
Seriale

Oto nowy "Domek na prerii". Netflix pokazał pierwszy zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oto+nowy+%22Domek+na+prerii%22.+Netflix+pokaza%C5%82+pierwszy+zwiastun-167077
Oto nowy &quot;Domek na prerii&quot;. Netflix pokazał pierwszy zwiastun
Możemy już sprawdzić, jak zapowiada się nowa wersja opowieści "Domek na prerii" w wersji Netflixa. Platforma właśnie opublikowała pierwszy zwiastun. 

Premiera została zaplanowana na 9 lipca. 

"Domek na prerii" – zobacz pierwszy zwiastun serialu Netflixa




"Domek na prerii" to adaptacja serii powieści autorstwa Laury Ingalls Wilder. Oryginalny "Domek na prerii" zadebiutował na antenie NBC 11 września 1974 roku. Serial doczekał się dziewięciu sezonów, jego emisja zakończyła się 21 marca 1983 roku. 

Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XIX wieku. Poznajemy w nim losy rodziny Ingallsów – Charlesa i Caroline oraz ich córek Mary, Laury i Carrie – którzy po opuszczeniu Kansan osiedlają się w miasteczku Walnut Grove w Minnesocie. 

W obsadzie nowej wersji znaleźli się: Warren Christie jako John Edwards, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary Ingalls, Alice Halsey jako Laura Ingalls, Luke Bracey jako Charles Ingalls, Meegwun Fairbrother jako Mitchell, Wren Zhawenim Gotts jako Dobry Orzeł, Alyssa Wapanatǎhk jako Białe Słońce oraz Jocko Sims jako dr George T.


Obowiązki showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Rebecca Sonnenshine. W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Pamiętniki wampirów", "The Boys" czy "Archiwum 81". Wśród producentów jest też Trip Friendly, syn Eda Friendly'ego, czyli producenta oryginalnego serialu.

Powiązane artykuły Domek na prerii

Zobacz wszystkie artykuły

Domek na prerii  (2026)

 Domek na prerii

Domek na prerii  (1974)

 Domek na prerii

Historia z domku na prerii  (1999)

 Historia z domku na prerii

Ostatnie pożegnanie  (1984)

 Ostatnie pożegnanie

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Kulawe konie": Znamy datę premiery 6. sezonu serialu Apple TV

Filmy

"Pomoc domowa 2" zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst

Nie żyje Janusz Michałowski, aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii"

4 komentarze
Filmy

Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a

Filmy

"Mortal Kombat II". Pierwsze 10 minut filmu trafiło do sieci

3 komentarze
Seriale Filmy Gry

Aktorzy, którzy ożywili Night City, przyjadą na Pyrkon

VOD Seriale

Czy "Wdowia zatoka" powróci z drugim sezonem? Znamy odpowiedź

4 komentarze