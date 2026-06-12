Oto nowy "Domek na prerii". Netflix pokazał pierwszy zwiastun

Możemy już sprawdzić, jak zapowiada się nowa wersja opowieści "Domek na prerii" w wersji Netflixa. Platforma właśnie opublikowała pierwszy zwiastun.
Premiera została zaplanowana na 9 lipca.
"Domek na prerii" – zobacz pierwszy zwiastun serialu Netflixa
"Domek na prerii
" to adaptacja serii powieści autorstwa Laury Ingalls Wilder
. Oryginalny "Domek na prerii
" zadebiutował na antenie NBC 11 września 1974 roku. Serial doczekał się dziewięciu sezonów, jego emisja zakończyła się 21 marca 1983 roku.
Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XIX wieku. Poznajemy w nim losy rodziny Ingallsów – Charlesa i Caroline oraz ich córek Mary, Laury i Carrie – którzy po opuszczeniu Kansan osiedlają się w miasteczku Walnut Grove w Minnesocie.
W obsadzie nowej wersji znaleźli się: Warren Christie
jako John Edwards, Crosby Fitzgerald
jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes
jako Mary Ingalls, Alice Halsey
jako Laura Ingalls, Luke Bracey
jako Charles Ingalls, Meegwun Fairbrother
jako Mitchell, Wren Zhawenim Gotts
jako Dobry Orzeł, Alyssa Wapanatǎhk
jako Białe Słońce oraz Jocko Sims
jako dr George T.
Obowiązki showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Rebecca Sonnenshine
. W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Pamiętniki wampirów
", "The Boys
" czy "Archiwum 81
". Wśród producentów jest też Trip Friendly, syn Eda Friendly'ego
, czyli producenta oryginalnego serialu.