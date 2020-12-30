Newsy Oto sir Idris Elba. Za co aktor otrzymał tytuł szlachecki?
news

Oto sir Idris Elba. Za co aktor otrzymał tytuł szlachecki?

The Guardian / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oto+sir+Idris+Elba.+Za+co+aktor+otrzyma%C5%82+tytu%C5%82+szlachecki-164538
Oto sir Idris Elba. Za co aktor otrzymał tytuł szlachecki?
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Daniel Day-Lewis, Derek Jacobi czy Michael Caine to tylko kilku wybitnych aktorów, którzy mogą pochwalić się tytułem szlacheckim. Jak podaje The Guardian, do tego prestiżowego grona właśnie dołączył Idris Elba.

Idris Elba z tytułem szlacheckim


Elba otrzymał tytuł szlachecki w uznaniu za jego działalność charytatywną na rzecz młodzieży, którą prowadzi w ramach założonej wspólnie z żoną Sabriną Elba Home Foundation. 

Mam nadzieję, że możemy zrobić jeszcze więcej, aby zwrócić uwagę, jak ważne jest stałe, praktyczne wsparcie dla młodych ludzi oraz naszą wspólną odpowiedzialność, by pomóc im znaleźć alternatywę dla przemocy – skomentował aktor. 

GettyImages-2233386048.jpg Getty Images © Andreas Rentz
Idris Elba z żoną na uroczystej premierze "Domu pełnego dynamitu" w Wenecji

Ostatnie role Idrisa Elby


W ostatnich latach Idrisa Elbę mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Trzy tysiące lat tęsknoty", "Bestia", "Tyler Rake 2" czy "Sojusznicy". Jego głosem przemawiali bohaterowie takich animacji jak "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", "Rach, ciach!" czy "Zwierzogród 2". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. drugi sezon serialu "W powietrzu" oraz widowisko fantasy "Masters of the Universe". W przygotowaniu jest też nowy film o detektywie Johnie Lutherze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).

Zobacz zwiastun filmu "Dom pełen dynamitu"


Jednym z ostatnich projektów Idrisa Elby jest wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow thriller polityczny "Dom pełen dynamitu". Zanim trafił on na Netflix, został zaprezentowany na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Aktor wcielił się w nim w prezydenta USA mierzącego się z perspektywą wojny. Przypominamy zwiastun:

Powiązane artykuły Idris Elba

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

"Stranger Things": oto zwiastun finałowego odcinka!

2 komentarze
Filmy Wideo

Chris Hemsworth wraca jako Thor. Drugi teaser "Avengers: Doomsday"

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Superman" walczy o dwie statuetki. Za co?

19 komentarzy
Filmy

Twórca "Nie!" jednak nakręci film dla Marvela?

11 komentarzy
Seriale Rankingi

Najlepsze nowe seriale 2025 według użytkowników Filmwebu

4 komentarze
VOD Seriale

Jedna z gwiazd "The Last of Us" nie wróci w 3. sezonie. Zastąpi ją inny aktor

12 komentarzy

Nie żyje Jacek Kulczycki. Producent miał 67 lat

5 komentarzy