Oto sir Idris Elba. Za co aktor otrzymał tytuł szlachecki?

Daniel Day-Lewis, Derek Jacobi czy Michael Caine to tylko kilku wybitnych aktorów, którzy mogą pochwalić się tytułem szlacheckim. Jak podaje The Guardian, do tego prestiżowego grona właśnie dołączył Idris Elba.
Idris Elba z tytułem szlacheckimElba
otrzymał tytuł szlachecki w uznaniu za jego działalność charytatywną na rzecz młodzieży, którą prowadzi w ramach założonej wspólnie z żoną Sabriną Elba Home Foundation. Mam nadzieję, że możemy zrobić jeszcze więcej, aby zwrócić uwagę, jak ważne jest stałe, praktyczne wsparcie dla młodych ludzi oraz naszą wspólną odpowiedzialność, by pomóc im znaleźć alternatywę dla przemocy
– skomentował aktor.
Getty Images © Andreas Rentz
Idris Elba z żoną na uroczystej premierze "Domu pełnego dynamitu" w Wenecji
Ostatnie role Idrisa Elby
W ostatnich latach Idrisa Elbę
mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Trzy tysiące lat tęsknoty
", "Bestia
", "Tyler Rake 2
" czy "Sojusznicy
". Jego głosem przemawiali bohaterowie takich animacji jak "Sonic 3: Szybki jak błyskawica
", "Rach, ciach!
" czy "Zwierzogród 2
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. drugi sezon serialu "W powietrzu
" oraz widowisko fantasy "Masters of the Universe
". W przygotowaniu jest też nowy film o detektywie Johnie Lutherze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Zobacz zwiastun filmu "Dom pełen dynamitu"
Jednym z ostatnich projektów Idrisa Elby
jest wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow
thriller polityczny "Dom pełen dynamitu
". Zanim trafił on na Netflix, został zaprezentowany na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Aktor wcielił się w nim w prezydenta USA mierzącego się z perspektywą wojny. Przypominamy zwiastun: