Otwarcie wystawy "Andrzej Wajda. Artysta.  Senator. Obywatel" w Senacie RP

Już w środę 22 kwietnia w Senacie RP będzie miała miejsce uroczysta inauguracja wystawy "Andrzej Wajda. Artysta. Senator. Obywatel", przygotowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Narodowe Centrum Kultury. Ekspozycja stanowi jedno z kluczowych wydarzeń obchodów ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku Andrzeja Wajdy.
Wernisaż otworzy przemówienie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a wśród gości znajdą się ministra kultury Marta Cienkowska, senatorowie oraz wybitne postacie świata kultury, aktorzy i współpracownicy reżysera.
"Chciałabym, żeby ustanowiony przez Senat Rok Andrzeja Wajdy spowodował, że będziemy odważniejsi w sądach i działaniach. Nie byłoby współczesnej polskiej kultury i sztuki bez Wajdy, nie byłoby Polski takiej, jaka jest. Tym bardziej pragnę zaprosić na otwarcie wystawy, która, mam nadzieję, podobnie jak twórczość reżysera pozwoli zmienić myślenie o naszym kraju" – powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas inauguracji obchodów Roku Andrzeja Wajdy w parlamencie. – "Z dumą przypominam, że Wajda był senatorem, bo Senat do dziś jest z tego faktu dumny i cieszy nas, że wystawa porusza także ten wątek" – dodała.
Wystawa prezentuje wielowymiarowy portret jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury jako reżysera filmowego i teatralnego, artysty wizualnego, a także senatora i zaangażowanego obywatela. Narracja ekspozycji została podzielona na siedem rozdziałów, które pokazują najważniejsze etapy życia i twórczości Wajdy.
W uchwale ustanawiającej rok 2026 Rokiem Andrzeja Wajdy senatorowie podkreślili, że "reżyseria filmowa, teatralna i telewizyjna to najważniejszy, ale niejedyny obszar dokonań Andrzeja Wajdy. Jako Mistrz i Mentor uformował on bowiem całe generacje ludzi, którzy z jego praktyki artystycznej i postawy wobec świata czerpali wzorce i twórcze inspiracje. Jako Senator I kadencji w działaniach społecznych, politycznych i obywatelskich przekuwał w praktykę to, co postulował swoją sztuką – odpowiedzialność za Polskę, za miejsce i czas, w których żył".
Ważną częścią wystawy jest przypomnienie roli Andrzeja Wajdy jako senatora oraz jego aktywności obywatelskiej. Całość ukazuje twórcę jako uważnego obserwatora historii, kultury i współczesności, którego dorobek wywarł trwały wpływ na polską i światową sztukę.
Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta. Senator. Obywatel" stanowi próbę syntetycznego ujęcia drogi artystycznej twórcy o światowej renomie oraz jego wielowymiarowego zaangażowania – zarówno w obszarze sztuki, jak i życia publicznego.