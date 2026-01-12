Newsy Filmy Festiwale i nagrody Owen Cooper i Wagner Moura przechodzą do historii Złotych Globów
Owen Cooper i Wagner Moura przechodzą do historii Złotych Globów
Dziś w nocy polskiego czasu w Los Angeles rozdano Złote Globy (więcej znajdziecie TUTAJ). W czasie gali doszło do kilku historycznych wydarzeń.

Owen Cooper z historycznym wyczynem



W kategorii najlepszy drugoplanowy aktor telewizyjny tegorocznym zwycięzcą został 16-letni Owen Cooper. Wygrał za swoją kreację z serialu "Dojrzewanie".

Choć zapewne nie był tego świadomy, kiedy odbierał statuetkę, ale jest najmłodszym zwycięzcą w tej kategorii. Ogólnie jest też drugim najmłodszym aktorem, który kiedykolwiek został wyróżniony Złotym Globem. Młodszy był tylko Ricky Schroder, który miał 9 lat, kiedy w 1980 roku wygrał w kategorii najbardziej obiecujący nowy aktor za swoją rolę w filmie "Mistrz".

Owen Cooper odbiera Złoty Glob





Wagner Moura pierwszym brazylijskim aktorem ze Złotym Globem



W kategorii najlepszy aktor w filmie dramatycznym niespodziewanie wygrał Wagner Moura pokonując między innymi faworyzowanego Michaela B. Jordana. Tym samym Moura kontynuował dobrą passę brazylijskiej kinematografii rozpoczętej przed rokiem.

To właśnie rok temu Fernanda Torres została pierwszą brazylijską artystką, która wygrała w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym. Wagner Moura jest pierwszym Brazylijczykiem, który wygrał w kategorii najlepszy aktor w filmie dramatycznym.

Warto pamiętać, że dla Moury nie była to pierwsza nominacja do Złotych Globów. Dekadę temu miał szansę na zwycięstwo dzięki roli Pablo Escobara w serialu "Narcos".

Wagner Moura odbiera Złoty Glob



