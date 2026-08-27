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Biografia Ozzy'ego Osbourne'a "da fanom to, czego chcą?"

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Biografia Ozzy'ego Osbourne'a &quot;da fanom to, czego chcą?&quot;
źródło: Getty Images
autor: Ilya S. Savenok
W lipcu zeszłego roku pożegnaliśmy Ozzy'ego Osbourne'a – urodzonego w Wielkiej Brytanii zdobywcę 5 nagród Grammy i wokalistę legendarnego zespołu Black Sabbath. W trwającej erze renesansu biografii muzycznych nie powinno więc dziwić, że i jego spuścizna otrzyma swoją reprezentację na wielkim ekranie. Film o Ozzym z całą pewnością powstanie, o czym zapewnia media Jack Osbourne, syn wokalisty. 

Biografia Ozzy'ego Osbourne'a. Co wiemy?



W niedawnej rozmowie z E! News Jack Osbourne postanowił podzielić się informacjami na temat prac nad filmem biograficznym o życiu swojego ojca. Przypomnijmy, że pierwszy raz o projekcie usłyszeliśmy w 2021 roku, gdy na oficjalnym koncie artysty w mediach społecznościowych pojawiła się zapowiedź produkcji tworzonej przez Sony. Wczoraj z kolei Jack Osbourne potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że film ma już gotowy scenariusz, a obecnie trwają poszukiwania właściwego reżysera, który mógłby zainteresować się tym projektem.

GettyImages-133611436.jpg Getty Images © Paul Natkin


Idziemy na całość i mamy już kogoś na oku. Nie mogę jeszcze zdradzić kto to jest, ale rozmowy już się odbyły. Jeśli wszystko pójdzie z planem, będzie to prawdziwa petarda – wyznał Osbourne.

W dalszej części rozmowy syn muzyka został  zapytany o ogólny zarys produkcji; kształt, który w wymarzonym scenariuszu przybierze ten oczekiwany przez fanów biopic. Jack Osbourne podkreślił, że priorytetem producentów oraz rodziny artysty są przede wszystkim fani, którzy w filmie "dostaną to, czego oczekują".

Dajmy fanom to, czego chcą. To są nasi ludzie, to dla nich tworzymy, dla nich mój tata pisał muzykę i jeździł w trasy, dla nich robiliśmy te wszystkie programy telewizyjne [...] Tworzymy ten film we współpracy z Sony i na spotkaniach stale powtarzam: "Musimy dać fanom to, czego oczekują. Nie możemy zrobić z tego jakiejś pseudoartystycznej, ezoterycznej biografii". Nie, nie pójdziemy tą drogą – z wielu powodów – ale przede wszystkim dlatego, że to po prostu nie jest to, czego chcą fani – powiedział Osbourne.

Jeśli więc oczekiwaliście od filmu poświęconemu Ozzy'emu "pseudoartystycznej, ezoterycznej biografii", możecie czuć się rozczarowani. Całej reszcie polecamy z kolei wypatrywać kolejnych wieści o realizacji nowego muzycznego projektu studia Sony.


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