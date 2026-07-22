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Pęknięcia w rzeczywistości. Scena Artystyczna 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/P%C4%99kni%C4%99cia+w+rzeczywisto%C5%9Bci.+Scena+Artystyczna+26.+MFF+TAURON+Nowe+Horyzonty-167687
Pęknięcia w rzeczywistości. Scena Artystyczna 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty
źródło: Materiał nadesłany
Gorączka tropikalnego gotyku, osady dawnych technologii, azyl stworzony ze starych ubrań i kulisy pracy reżyserskiego mistrza. Program tegorocznej Sceny Artystycznej 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty kieruje uwagę na to, co kryje się pod powierzchnią codzienności. Zapraszamy do wrocławskich galerii i Kina Nowe Horyzonty na wydarzenia dotykające pamięci oraz poszukiwania bezpiecznego schronienia.
   
Głównym punktem tegorocznego programu jest obszerna, towarzysząca sekcji Tropikalny Gotyk, wystawa przygotowana we współpracy z BWA Wrocław, poświęcona fascynacji mrokiem. Równie ważną rolę pełnią dwa projekty immersyjne: poruszający głos z Gazy w instalacji Mohameda Jabaly’ego oraz jubileuszowy Ambient Room kolektywu IP Group. Całość dopełnia kameralna ekspozycja niepublikowanych dotąd fotosów z planów filmowych Andrzeja Wajdy.
     
Widzom Nowych Horyzontów polecamy wystawy sztuki współczesnej, odbywające się podczas festiwalu we Wrocławiu.

Wystawy polecane

Gotycka gorączka | Studio BWA Wrocław



Wspólnie z BWA Wrocław zapraszamy na wystawę poświęconą fascynacji mrokiem, przeżywanej w pełnym słońcu latynoamerykańskich tropików i letniego Wrocławia. Punktem wyjścia ekspozycji jest gotyk tropikalny – nurt zrodzony w cieniu Oświecenia, wykorzystujący konwencje fantastyki do mówienia o realnych lękach. Dzieła z Ameryki Łacińskiej zderzają się tu z polskimi pracami, łącząc odległe geograficznie obszary poprzez wspólną, postkatolicką wyobraźnię i perspektywę peryferii.

Szczególnym momentem otwarcia wystawy będzie performans Marii Joranko – "BEZ PRZEZNACZENIA (NO FATE / SIN DESTINO)". Dźwięki gitar zdobionych motywami cykad i orchidei oraz głosy artystek przywołają z zaświatów gniewne kobiece duchy. W tym rytuale gotycka melancholia splecie się z uniwersum "Terminatora", by uwolnić refleksję nad kondycją współczesnego świata. W performansie wystąpią Karmen oraz K-.

Zespół kuratorski: Joanna Stembalska, Ewa Szabłowska, Stach Szabłowski

Osoby artystyczne: Niles Atallah, Cristobal Leon i Joaquin Coccina, Maurycy Gomulicki, Konrad Gubała, Maria Joranko, Kościół Nihilistów (Justyna Baśnik, Paweł Baśnik, Jędrzej Sierpiński), Theo Montoya, Mrozia 11, Wiktor Stribog, Aleksandra Waliszewska

Współorganizatorem wystawy i partnerem Sceny Artystycznej jest BWA Wrocław. Projekt (w tym rezydentura Marii Joranko) jest wspierany przez British Council.

Studio BWA Wrocław, 24.07-31.07
wernisaż: 24.07, godz. 19:00

fot. Bartosz Górka

Więcej o wystawie

Więcej o sekcji Tropikalny Gotyk

Mój namiot nie jest moim schronieniem | Kino Nowe Horyzonty



Wstrząsająca instalacja palestyńskiego reżysera Mohameda Jabaly’ego ("My Tent Is Not a Shelter") wyrasta z realiów życia w ogarniętej wojną Gazie. Konstrukcja z ręcznie zszytych ubrań artysty staje się symbolicznym, kruchym azylem, który nie daje realnej ochrony. Wewnątrz namiotu cztery ekrany pokazują osobiste zapisy z ostatnich lat, a zamkniętą przestrzeń wypełnia jednostajny, buczący dźwięk dronów. Ten stale towarzyszący mieszkańcom odgłos oddaje atmosferę psychicznej opresji i ciągłego nadzoru.

Kino Nowe Horyzonty, II piętro, 23.07-02.08

Więcej o instalacji

Ambient Room #10: STRATUM | IP Studio



Jubileuszowa odsłona projektu kolektywu IP Group sięga do własnego archiwum, traktując gromadzone latami elementy starych instalacji jako aktywny budulec. Przewody, sterowniki i głośniki tworzą technologiczną warstwę geologiczną, z której wyłania się nowy, pulsujący organizm. STRATUM nawiązuje do festiwalowego hasła „światło po horyzont”, zmieniając światło i dźwięk w nośniki informacji. To przestrzeń otwarta na proces adaptacji i powolne zanurzenie.

Koncepcja i realizacja: IP Group (Dominika Kluszczyk, Jakub Lech, Bogumił Misala)

IP Studio, ul. Ruska 46A, lok. 401.3 (IV p.)
premiera: 24.07, godz. 19:00-22:00
kolejne pokazy: 25-31.07, godz. 12:00-20:00

Więcej o doświadczeniu

Wystawa Andrzej Wajda – Werki, Renata Pajchel | Kino Nowe Horyzonty



Ekspozycja fotografii Renaty Pajchel w setną rocznicę urodzin reżysera pozwala przyjrzeć się warsztatowi Andrzeja Wajdy z bliska. Zamiast tradycyjnej dokumentacji widzowie otrzymują autonomiczne obrazy uchwycone bezpośrednio przy pracy: skupienie reżysera, budowanie relacji z zespołem oraz gesty uciekające w gotowym filmie. Prezentowany, w większości niepublikowany dotąd materiał pochodzi ze zbiorów spadkobierców artystki.

Kino Nowe Horyzonty, I piętro, 23.07-02.08

Więcej o wystawie

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