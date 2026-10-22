Płakaliście na tych filmach? Zatem musicie zobaczyć "Everytime"!

Jak wypełnić pustkę w sercu? Zastanawia się Sandra Wollner w swoim "Everytime", powalającym filmie, który zachwycił Cannes i Wrocław, a teraz trafia w końcu do kin w całej Polsce. "Everytime" to wzruszająca opowieść o młodości, tęsknocie, pamięci i rodzinnej bliskości, która zabiera widzów w emocjonalną podróż wraz z Ellą, jej córkami: zbuntowaną nastolatką Jessie i kilkuletnią, wygadaną Melli oraz chłopakiem tej pierwszej – Luxem. Zimną jesienią filmowa Teneryfa staje się nadnaturalną przestrzenią, w której dzieją się faktyczne cuda. Jeśli płakaliście na tych filmach, to nie możecie przegapić "Everytime"! 1. "Aftersun", czyli starsza filmowa siostra.
Umówmy się "Aftersun
" Charlotte Wells
już jest filmem kultowym, kto nie wzruszał się na opowieści o pięknej wewnętrznej pustce Paula Mescala
, nagrywanej VHS-em przez jego córkę na tureckiej Riwierze? "Everytime
" z brytyjskim poprzednikiem łączy nie tylko rewelacyjny operator Gregory Oke
, ale także sięganie po pamiątki i inne zapisy pamięci. Kinowa nowość jest jednak rzeczą współczesną, zamiast nostalgicznych kaset i polaroidów nieobecna osoba towarzyszy bohaterom w swoich sms-ach, save’ach z gry czy instagramowych rolkach. 2. "Mała mama" — bliskość ponad granicami czasu
Jeśli pokochałeś "Małą mamę
" Céline Sciammy
za czułość i niezwykły sposób opowiadania o rodzinnej pamięci, daj się zaprosić do świata "Everytime
". Sandra Wollner
również przygląda się relacji matki i córki oraz temu, jak doświadczenie straty zmienia ich wspólne życie. Czas staje się tu elastyczny, wspomnienia nabierają szczególnej intensywności, a między pokoleniami pojawia się przestrzeń na nowe porozumienie. To kino dla widzów, którzy wierzą, że najbardziej niezwykłe historie wyrastają z najbliższych nam uczuć. 3. "Zakochany bez pamięci" — czy można zatrzymać bliskość?
Jeśli "Zakochany bez pamięci
" ujął Cię pomysłem, by o najintymniejszych uczuciach opowiedzieć za pomocą technologii, "Everytime
" ma dla Ciebie fascynującą propozycję. U Sandry Wollner
cyfrowy świat staje się przestrzenią przeżywania tęsknoty, a szczególną rolę odgrywa… "Minecraft
". Podobnie jak u Michela Gondry’ego
, pomysłowość filmowej formy prowadzi wprost do bardzo ludzkich pytań: co zachowujemy z bliskich relacji i jak żyć z ich śladami? Przygotuj się na seans, po którym własne wspomnienia zobaczysz inaczej. 4. "Dobrzy nieznajomi" — spotkania, których wciąż potrzebujemy
Jeśli "Dobrzy nieznajomi
" zachwycili Cię sposobem, w jaki tęsknota otwiera drzwi do przeszłości, koniecznie poznaj "Everytime
". U Sandry Wollner
wspomnienia również przenikają teraźniejszość, a potrzeba bliskości wymyka się logicznym wyjaśnieniom. Oba filmy zapraszają do świata, w którym emocje podpowiadają własne reguły, zaś nieobecność ukochanej osoby potrafi wypełnić cały ekran. To propozycja dla tych, którzy lubią w kinie odrobinę tajemnicy i szukają historii pozwalających rozpoznać własną tęsknotę w cudzych przeżyciach. 5. "Zwyczajni ludzie" — każda rodzina przeżywa stratę inaczej
Jeśli w "Zwyczajnych ludziach
" Roberta Redforda
najbardziej poruszyła Cię rodzina próbująca odnaleźć się po tragedii, "Everytime
" dopisz do listy obowiązkowych seansów. Sandra Wollner
z podobną uwagą przygląda się bliskim sobie osobom, którym trudno do siebie dotrzeć. Pod powierzchnią codziennych rozmów kryją się uczucia domagające się wypowiedzenia, a wspólnie spędzony czas staje się próbą odbudowania więzi. W obu historiach odnajdziesz pytanie, jak być razem, kiedy każdy potrzebuje czegoś innego, żeby ruszyć dalej.
Zwiastun filmu "Everytime"
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