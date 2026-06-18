PIĘĆ SMAKÓW potrzebuje Waszej pomocy. Wybierzcie filmy do sekcji jubileuszowej

Wybierzmy wspólnie 10 filmów do sekcji jubileuszowej!

Plebiscyt

Nagrody

Festiwal zaczął się w 2007 roku jako skromny, lokalny przegląd kina wietnamskiego, "Kino w Pięciu Smakach". Przez lata konsekwentnie go rozwijaliśmy i dziś organizujemy jeden z największych festiwali kina azjatyckiego w Europie. Kamieniem milowym rozwoju była z pewnością online'owa edycja pandemiczna, która sprawiła, że zupełnie inaczej zaczęliśmy myśleć o festiwalu i o docieraniu do szerszej grupy miłośników kinematografii azjatyckich. To wtedy nasza publiczność powiększyła się aż czterokrotnie! Nie spoczywamy na laurach - wciąż szukamy nowych ścieżek rozwoju, mamy ambitne plany i pomysły na przyszłość.Przez dwie dekady zmieniło się więc wiele, ale jedno trwa: Wy, nasza wspaniała publiczność - wierna i entuzjastyczna! Dziękując za Waszą ciągłą obecność i za wyjątkowe zaangażowanie, chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze filmy z pięciosmakowego kanonu. Te, które stały się hitami - oczekiwanymi lub zaskakującymi, skradły wasze serca, wszczęły gorące dyskusje w kinowych kuluarach i w internecie. Potrzebujemy do tego Waszej pomocy.Wybraliśmy 30 filmów, które pokazywaliśmy na festiwalu w ciągu pierwszych 14 edycji. Przygotowanie tej shortlisty z bardzo bogatego archiwum festiwalu było sporym wyzwaniem, ale skupiliśmy się na filmach, które wywarły szczególne wrażenie na publiczności, przeszły do historii Festiwalu i dzisiaj uważamy je za kanonicznie pięciosmakowe.Zapraszamy Was do wskazania co najmniej trzech, a maksymalnie pięciu filmów z listy, które chcielibyście, aby znalazły się w finałowej dziesiątce. W dodatkowym polu możecie także dodać propozycję jednego filmu, który pominęliśmy na shortliście, a chcielibyście by się na niej znalazł i został poddany głosowaniu. Co tydzień będziemy dodawać do listy filmy, które pojawią się, w sposób przekonujący, w Waszych sugestiach.Głosy możecie oddawać do 15 lipca. Dołożymy wszelkich starań, aby filmy, które dostaną od Was największą liczbę głosów, stały się częścią programu tegorocznych Pięciu Smaków. Jeżeli z przyczyn licencyjnych nie będzie to możliwe, zaproponujemy atrakcyjną alternatywę. Finałowy program sekcji jubileuszowej ogłosimy w połowie września.Wśród uczestników plebiscytu rozlosujemy 30 nagród - m. in. pięć karnetów na festiwal online, zestawy pięciosmakowych gadżetów, w tym plakaty do filmów Wong Kar Waia i festiwalową matchę, a także książki ufundowane przez Wydawnictwo Czarne.W sekcji jubileuszowej znajdzie się około dziesięciu filmów. Będą one prezentowane online, a część z nich trafi także do repertuaru kinowego 20. Pięciu Smaków.