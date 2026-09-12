PLOTKA: Nowy Flash (Jay Garrick) w "Man of Tomorrow"?

Prace na planie "The People v. Gorilla Grodd" już trwają, ale jak na razie nie zanosi się, aby jednym z bohaterów miał być Flash – przeciwnik tytułowego super inteligentnego goryla. Wygląda na to, że James Gunn może mieć inny pomysł na tę postać.
Flash jednym z bohaterów "Man of Tomorrow"?
Według źródeł, na które powołuje się portal Comic Book Movies, w filmie "Superman: Man of Tomorrow
" Gunn
wprowadzi postać Jaya Garricka – pierwszego Flasha
. Postać ta, stworzona przez duet Gardner Fox
(scenariusz) i Harry Lampert
(rysunki) po raz pierwszy pojawiła się w pierwszym numerze komiksu "Flash", który został opublikowany pod koniec 1939 roku (znany z filmów i seriali Barry Allen
zadebiutował w wydanym w październiku 1956 roku czwartym numerze komiksu "Showcase" Roberta Kanighera
i Carmine'a Infantino
). Garrick był studentem college'u, który w wyniku ekspozycji na opary twardej wody zyskał ponadprzeciętną szybkość. Swój dar postanowił wykorzystywać w walce z przestępczością.
"Superman: Man of Tomorrow
" trafi do kin 9 lipca przyszłego roku. Człowiek ze Stali
(David Corenswet
) będzie musiał zawiązać sojusz ze swoim arcywrogiem Lexem Luthorem
(Nicholas Hoult
). Wspólnie stawią czoła jeszcze większemu zagrożeniu: superinteligentnemu złoczyńcy Brainiacowi
(Lars Eidinger
).
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
" Jamesa Gunna
:
Zobacz zwiastun "Supermana"
"Superman
" trafił na ekrany kin w lipcu 2025 roku. Na całym świecie zarobił 618,7 miliona dolarów, co daje mu dziesiąte miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi
partnerowali m.in. Rachel Brosnahan
(jako Lois Lane
) i Nicholas Hoult
(jako Lex Luthor
). Przypominamy zwiastun: