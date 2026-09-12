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PLOTKA: Nowy Flash (Jay Garrick) w "Man of Tomorrow"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/PLOTKA%3A+James+Gunn+wprowadzi+nowego+Flasha+w+%22SUperman%3A+Man+of+Tomorrow%22-168572
PLOTKA: Nowy Flash (Jay Garrick) w &quot;Man of Tomorrow&quot;?
źródło: Getty Images
autor: David Jon
Prace na planie "The People v. Gorilla Grodd" już trwają, ale jak na razie nie zanosi się, aby jednym z bohaterów miał być Flash – przeciwnik tytułowego super inteligentnego goryla. Wygląda na to, że James Gunn może mieć inny pomysł na tę postać.

Flash jednym z bohaterów "Man of Tomorrow"?


Według źródeł, na które powołuje się portal Comic Book Movies, w filmie "Superman: Man of Tomorrow" Gunn wprowadzi postać Jaya Garricka – pierwszego Flasha. Postać ta, stworzona przez duet Gardner Fox (scenariusz) i Harry Lampert (rysunki) po raz pierwszy pojawiła się w pierwszym numerze komiksu "Flash", który został opublikowany pod koniec 1939 roku (znany z filmów i seriali Barry Allen zadebiutował w wydanym w październiku 1956 roku czwartym numerze komiksu "Showcase" Roberta Kanighera i Carmine'a Infantino). Garrick był studentem college'u, który w wyniku ekspozycji na opary twardej wody zyskał ponadprzeciętną szybkość. Swój dar postanowił wykorzystywać w walce z przestępczością.


"Superman: Man of Tomorrow" trafi do kin 9 lipca przyszłego roku. Człowiek ze Stali (David Corenswet) będzie musiał zawiązać sojusz ze swoim arcywrogiem Lexem Luthorem (Nicholas Hoult). Wspólnie stawią czoła jeszcze większemu zagrożeniu: superinteligentnemu złoczyńcy Brainiacowi (Lars Eidinger).

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie" Jamesa Gunna



Zobacz zwiastun "Supermana"


"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu 2025 roku. Na całym świecie zarobił 618,7 miliona dolarów, co daje mu dziesiąte miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi partnerowali m.in. Rachel Brosnahan (jako Lois Lane) i Nicholas Hoult (jako Lex Luthor). Przypominamy zwiastun: 


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