PLOTKA: Powstaje nowa trylogia ze świata "Władcy Pierścieni"?

W maju ruszają zdjęcia do "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", nowego widowiska ze świata "Władcy Pierścieni". Za kamerą stanie Andy Serkis, a przed kamerę wróci szereg aktorów znanych z dwóch tolkienowskich trylogii Petera Jacksona. Od jakiegoś czasu wiemy jednak, że w przygotowaniu są dwa filmy, a nie jeden. Teraz pojawiła się nowa pogłoska. Czyżby czekała nas kolejna trylogia?
"The Hunt for Gollum" otworzy nową trylogię "Władcy Pierścieni"?
Reporter Jeff Sneider zdradził w podcaście "The Hot Mic", że z tego co słyszał, "The Hunt for Gollum" może być pierwszym z trzech filmów
. Jordan Ruimy ze strony "World of Reel" spekuluje na podstawie tej pogłoski, że wszystkie trzy filmy mogą być nakręcone równocześnie – tak jak było w przypadku dwóch poprzednich trylogii Jacksona
.
Jeszcze w październiku 2024 roku Philippa Boyens
zapewniała jednak, że drugi z planowanych filmów nie będzie drugą częścią "The Hunt for Gollum
". Możliwe jednak, że plany producentów zmieniły się w międzyczasie.
Przypomnijmy, że nowe aktorskie widowisko ze świata Władca Pierścieni
zostało ogłoszone w maju 2024 roku. Projekt nosi tytuł "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
i zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę Golluma
w oryginalnej trylogii Andy'ego Serkisa
.
Za scenariusz odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta. Ian McKellen
, Elijah Wood
i Orlando Bloom
maja wrócić do swoich ról i będą odmłodzeni cyfrowo. Nie wróci jednak Viggo Mortensen
– trwają poszukiwania aktora, który wcieli się w postać Aragorna
.
Tytułowego "polowania na Golluma" podejmie się właśnie Aragorn
, a akcja rozgrywać się będzie w mrocznym okresie między zniknięciem Bilba
na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem
.
