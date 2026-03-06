Newsy Filmy Inne POWIĘKSZENIE 2026: Rusza konkurs dla młodych krytyków i krytyczek filmowych
POWIĘKSZENIE 2026: Rusza konkurs dla młodych krytyków i krytyczek filmowych

Portal Filmweb i Szkoła Wajdy zapraszają do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".

Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie zdolnych młodych autorów, którzy w przyszłości będą profesjonalnie pisać o kinie. Wygrana to dla laureatów pierwszy duży krok w zawodowej karierze.  
  
Laureaci dotychczasowych edycji "Powiększenia" stali się filarami publicystyki Filmwebu i ważnymi głosami w polskiej krytyce filmowej. Zwycięzca pierwszej edycji, Radosław Osiński, zwycięzca trzeciej edycji, Marcin Stachowicz, i zwyciężczyni czwartej edycji, Klara Cykorz, byli potem laureatami Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka.
   
W jury "Powiększenia" zasiadały takie znakomitości świata kultury jak m.in.: Grażyna Torbicka, Tadeusz Sobolewski, Joanna Kos-Krauze, Joanna Łapińska, Bartosz M. Kowalski, Marcin Wrona, Jakub Żulczyk, Marta Nieradkiewicz, Urszula Antoniak, Michał Oleszczyk i Korek Bojanowski.

Organizatorzy konkursu szukają autorów zwracających uwagę na rzeczy pomijane, dostrzegających to, co niedostrzeżone, i opisujących w swoich tekstach najciekawsze aspekty współczesnego kina. W tym roku "Powiększenie" odbywa się we współpracy ze Szkołą Wajdy.   

W jury konkursu zasiądą:

Emi Buchwald – reżyserka i scenarzystka, absolwentka Szkoły Wajdy, autorka filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", nagrodzona na festiwalu w Gdyni i nominowana do Paszportu Polityki

Krzysztof Kwiatkowski – dziennikarz filmowy współpracujący m.in. z "Gazetą Wyborczą" i "Wysokimi Obcasami", wieloletni autor i redaktor m.in. "Newsweeka", "Wprost" i "KINA"

Jakub Popielecki – krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego i szef działu publicystyki portalu Filmweb




ZASADY KONKURSU "POWIĘKSZENIE":



Jedenasta edycja "Powiększenia" odbywa się pod szyldem Roku Andrzeja Wajdy. Tematem konkursu jest twórczość reżysera. Artykuł konkursowy powinien dotyczyć co najmniej jednego tytułu z filmografii twórcy. Organizatorzy pozostawiają jednak uczestnikom wolną rękę w kwestii sposobu rozwinięcia tematu.

• Objętość tekstu powinna wynieść od 10 do 15 tysięcy znaków (ze spacjami).
• Tekst konkursowy musi być dotąd niepublikowany ani nie rozpowszechniany w inny sposób.
• Konkurs jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na warunki regulaminu i klauzuli informacyjnej RODO.

Nagroda główna w konkursie to 5000 zł, współpraca z portalem Filmweb oraz publikacja wyróżnionego tekstu na portalu Filmweb. Przewidziano również dwa wyróżnienia w wysokości 2500 zł każde.

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2026 r.. Prace należy słać na adres konkurs@filmweb.pl, a w treści maila podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu). 

Fundatorami nagród są Filmweb oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".

Organizatorzy konkursu:
Filmweb
Szkoła Wajdy

Partnerzy konkursu:
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych MŁODZI I FILM
   
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.



