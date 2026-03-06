POWIĘKSZENIE 2026: Rusza konkurs dla młodych krytyków i krytyczek filmowych

Portal Filmweb i Szkoła Wajdy zapraszają do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".
Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie zdolnych młodych autorów, którzy w przyszłości będą profesjonalnie pisać o kinie. Wygrana to dla laureatów pierwszy duży krok w zawodowej karierze.
Laureaci dotychczasowych edycji "Powiększenia" stali się filarami publicystyki Filmwebu i ważnymi głosami w polskiej krytyce filmowej. Zwycięzca pierwszej edycji, Radosław Osiński, zwycięzca trzeciej edycji, Marcin Stachowicz, i zwyciężczyni czwartej edycji, Klara Cykorz, byli potem laureatami Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka.
W jury "Powiększenia" zasiadały takie znakomitości świata kultury jak m.in.: Grażyna Torbicka
, Tadeusz Sobolewski
, Joanna Kos-Krauze
, Joanna Łapińska, Bartosz M. Kowalski, Marcin Wrona
, Jakub Żulczyk
, Marta Nieradkiewicz
, Urszula Antoniak
, Michał Oleszczyk i Korek Bojanowski
.
Organizatorzy konkursu szukają autorów zwracających uwagę na rzeczy pomijane, dostrzegających to, co niedostrzeżone, i opisujących w swoich tekstach najciekawsze aspekty współczesnego kina. W tym roku "Powiększenie" odbywa się we współpracy ze Szkołą Wajdy. W jury konkursu zasiądą:
Emi Buchwald
– reżyserka i scenarzystka, absolwentka Szkoły Wajdy, autorka filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
", nagrodzona na festiwalu w Gdyni i nominowana do Paszportu Polityki Krzysztof Kwiatkowski
– dziennikarz filmowy współpracujący m.in. z "Gazetą Wyborczą" i "Wysokimi Obcasami", wieloletni autor i redaktor m.in. "Newsweeka", "Wprost" i "KINA" Jakub Popielecki
– krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego i szef działu publicystyki portalu Filmweb
ZASADY KONKURSU "POWIĘKSZENIE": Jedenasta edycja "Powiększenia" odbywa się pod szyldem Roku Andrzeja Wajdy. Tematem konkursu jest twórczość reżysera. Artykuł konkursowy powinien dotyczyć co najmniej jednego tytułu z filmografii twórcy.
Organizatorzy pozostawiają jednak uczestnikom wolną rękę w kwestii sposobu rozwinięcia tematu.
• Objętość tekstu powinna wynieść od 10 do 15 tysięcy znaków (ze spacjami)
.
• Tekst konkursowy musi być dotąd niepublikowany
ani nie rozpowszechniany w inny sposób.
• Konkurs jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia
.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na warunki regulaminu
i klauzuli informacyjnej RODO
.
Nagroda główna w konkursie to 5000 zł, współpraca z portalem Filmweb oraz publikacja wyróżnionego tekstu na portalu Filmweb
. Przewidziano również dwa wyróżnienia w wysokości 2500 zł
każde.
Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2026 r.
. Prace należy słać na adres konkurs@filmweb.pl
, a w treści maila podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu).
Fundatorami nagród są Filmweb
oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej
.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".
Organizatorzy konkursu:
Filmweb
Szkoła Wajdy
Partnerzy konkursu:
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych MŁODZI I FILM
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj
.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj
.