PREMIERA: "Krzyk 7" z nowym plakatem. Film w kinach od 27 lutego

Już 27 lutego do kin trafi nowy "Krzyk". A już teraz siódma część doczekała się nowego polskiego plakatu. Znajdziecie go poniżej.
O filmie "Krzyk 7"
Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell
) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May
). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.
Na ekranie, obok Campbell
, zobaczymy także innych wykonawców doskonale znanych widzom serii: Courteney Cox
, Davida Arquette
, Scotta Foleya
, Matthew Lillarda
, Jasmin Savoy Brown
i Masona Goodinga
.
Za kamerą stanął tym razem Kevin Williamson
, scenarzysta pierwszych "Krzyków
"
Kto dzwoni w nowej zapowiedzi filmu "Krzyk 7"?