PREMIERA: "Krzyk 7" z nowym plakatem. Film w kinach od 27 lutego

Już 27 lutego do kin trafi nowy "Krzyk". A już teraz siódma część doczekała się nowego polskiego plakatu. Znajdziecie go poniżej.


Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

Na ekranie, obok Campbell, zobaczymy także innych wykonawców doskonale znanych widzom serii: Courteney Cox, Davida Arquette, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga

Za kamerą stanął tym razem Kevin Williamson, scenarzysta pierwszych "Krzyków"

