PREMIERA: "Przepis na święta" – zobaczcie teaserowy zwiastun!

6 listopada do kin wejdzie "Przepis na święta", nowa polska komedia na gwiazdkę. W rolach głównych: Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka! Zobaczcie premierowo zwiastun teaserowy filmu.
O czym opowie "Przepis na święta"?
Oto przepis na idealną świąteczną komedię – odrobina rodzinnego zamieszania, solidna porcja humoru, kilka łyżek wzruszeń i szczypta miłości dla smaku. Efekt? "Przepis na święta"
– film, który z czułością przypomina, co naprawdę liczy się nie tylko w Boże Narodzenie – akceptacja, zrozumienie i bliskość. W obsadzie znaleźli się Piotr Stramowski
("Narzeczony na niby
") i Zofia Jastrzębska
("Vinci 2
"), a także Adam Woronowicz
("Teściowie 3
") i Danuta Stenka
("Listy do M. 4
"). Za kamera stanęła Magdalena Nieć
– autorka familijnych hitów z serii "O psie, który jeździł koleją
". Uniwersalne przesłanie, spora porcja humoru, współcześni, prawdziwi bohaterowie i emocjonalny przekaz. Wartka akcja i komediowe rozwiązania będą tworzyć kanwę dla opowieści z przesłaniem. "Przepis na Święta" to potrzebne zwierciadło współczesności. Moim celem jest, aby film niósł pozytywne emocje, wzruszenie, niewymuszony śmiech i… myśl. Dobrze bowiem jeśli z komedii coś wynika – jak mówił Jan Machulski
, skomentowała Magdalena Nieć
, reżyserka.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska
). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski
), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica
). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.
"Przepis na święta" – zwiastun teaserowy