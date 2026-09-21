PREMIERA: Zobacz nowy teaser filmu "Dziki, dziki wschód"

Dziś na festiwalu w Gdyni możecie zobaczyć nowy film Jana Holoubka "Dziki, dziki wschód". Z kolei na Filmwebie możecie obejrzeć nowy polski teaser.
Reżyser "Heweliusza" i "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" wraca z nowym filmem
Światowa premiera filmu "Dziki, dziki wschód
" miała miejsce na festiwalu w Toronto. W Gdyni obraz prezentowany jest w ramach Konkursu Głównego.
Za reżyserię odpowiada Jan Holoubek
, autor takich filmów jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
" i "Doppelgänger. Sobowtór
" oraz seriali "Wielka woda
" i "Heweliusz
".
Teaser filmu "Dziki, dziki wschód"
Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Itay Tiran
, Robert Więckiewicz
, Piotr Trojan
, Jan Bülow
, Joanna Kulig
, Magdalena Różczka
, Jacek Beler
i Janusz Chabior
. "Dziki, dziki wschód" trafi do kin w całej Polsce 8 stycznia 2027 roku.