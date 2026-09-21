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PREMIERA: Zobacz nowy teaser filmu "Dziki, dziki wschód"

Filmweb
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PREMIERA: Zobacz nowy teaser filmu &quot;Dziki, dziki wschód&quot;
źródło: materialy promocyjne
Dziś na festiwalu w Gdyni możecie zobaczyć nowy film Jana Holoubka "Dziki, dziki wschód". Z kolei na Filmwebie możecie obejrzeć nowy polski teaser.

Reżyser "Heweliusza" i "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" wraca z nowym filmem



Światowa premiera filmu "Dziki, dziki wschód" miała miejsce na festiwalu w Toronto. W Gdyni obraz prezentowany jest w ramach Konkursu Głównego.

Za reżyserię odpowiada Jan Holoubek, autor takich filmów jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" i "Doppelgänger. Sobowtór" oraz seriali "Wielka woda" i "Heweliusz".

Teaser filmu "Dziki, dziki wschód"




Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Itay Tiran, Robert WięckiewiczPiotr TrojanJan Bülow, Joanna Kulig, Magdalena Różczka, Jacek Beler i Janusz Chabior.

"Dziki, dziki wschód" trafi do kin w całej Polsce 8 stycznia 2027 roku.

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