PS5 Pro w produkcji? Przyjdzie nam na nie poczekać

HUGE RUMOR: #PS5 Pro



Codename “Project Trinity”

30 WGP

18000mts memory

Consistent 4K/60fps

New performance mode for 8K

Accelerated Ray Tracing

Well advanced in development

In development since early 2022

Demos are already ongoing

Studios receive dev kits… pic.twitter.com/ARcrfM8vec — Rino (@RinoTheBouncer) July 21, 2023

Informacje, które pojawiły się na stronie Key To Gaming, sugerują, że nowa konsola PlayStation 5 Pro, rzekomo w trakcie produkcji, ma nosić kryptonim "Trinity". Jeżeli to prawda, "Trinity" dołączyłoby do Neo i Morfeusza, tworząc tryptyk nawiązujący do kultowego filmu. Jak jednak zawsze w przypadku plotek i niepotwierdzonych informacji, zachęcamy do podejścia do nich z dużą rezerwą.Zgodnie z tymi doniesieniami, PS5 Pro "Trinity" jest w trakcie produkcji od początku 2022 roku. Przypuszcza się, że konsola będzie posiadać znacznie większą moc obliczeniową, szybszą pamięć, będzie dążyć do utrzymania stałych klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K, zaoferuje nowy "tryb wydajności" dla rozdzielczości 8K, a także przyspieszony ray tracing. Data premiery planowana jest na listopad 2024 roku.Chociaż takie doniesienia zawsze wywołują duże emocje, zalecamy ostrożność. Czas pokaże, czy "Trinity" dołączy do rodziny PlayStation jako PS5 Pro, czy też pozostanie jedynie w kręgu plotek. Na ten moment Sony nie skomentowało jeszcze tych doniesień.