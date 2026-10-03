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Październikowe odsłony projektu "50 na 51"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Pa%C5%BAdziernikowe+ods%C5%82ony+projektu+%2250+na+51%22-168907
Październikowe odsłony projektu &quot;50 na 51&quot;
W październiku odpoczywamy po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Nic bardziej mylnego! Nasza filmowa podróż po Polsce trwa i ma się znakomicie. W październiku będziemy w Lublinie, Pszczynie, Chybiu, Połczynie Zdroju, Gdyni, Nowym Sączu i Bolesławcu. Spróbujemy zobaczyć więcej, dzięki filmom o osobach z niepełnosprawnościami, a także przyjrzymy się portretowi pokolenia lat 90.  Sprawdzimy, co uwiera nas w kinie, kto jest mistrzem polskiego filmu, a także kto nim będzie! Nie zapomnimy o filmach dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Hucznie świętować będziemy Międzynarodowy Dzień Animacji!

We wrześniu – oprócz Gdyni – odwiedziliśmy Kielce, Kalisz, Pleszew, Warszawę, Darłowo, Pińczów, Kraśniczyn i Rawicz. W Kraśniczynie czekały nas "Przygody na cztery łapy", czyli pokazy filmów dla dzieci ze zwierzęcymi bohaterami, wzbogacone o liczne warsztaty. W Warszawie w setną rocznicę urodzin Bronisława Pawlika – aktora, którego Tadeusz Różewicz określił "ucieleśnieniem każdego człowieka" – pokazaliśmy filmy z jego udziałem, ukazujące postaci pozornie nieheroiczne, uwikłane w codzienność, społeczne oczekiwania i własne ograniczenia. Usłyszeliśmy Młode Lwy polskiego kina. Zobaczyliśmy komedie i filmy dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Poszukaliśmy w filmach wątków związanych z Darłowem i Leopoldem Tyrmandem. Byliśmy częścią Bana Film Festival oraz V Przeglądu Filmowego Natura Kina. I jeszcze zadbaliśmy o dostępność, zapewniając audiodeskrypcję i tłumaczenie na polski język migowy w ramach cyklu "Znak równości". 

W październiku zapraszamy na:



Miłość a transformacja. Portret pokolenia lat 90-tych | Pszczyńskie Centrum Kultury
1.10 Spis cudzołożnic, reż. Jerzy Stuhr

Kino, które uwiera. Perspektywa lokalna | Gminny Ośrodek Kultury, Fabryka Kultury, Chybie
2.10 Wędrowiec, reż. Franciszek Dzida
Różowy klucz, reż. Franciszek Dzida
Po projekcjach panel dyskusyjny.

Widzieć więcej – niepełnosprawność w polskim kinie | Centrum Kultury w Połczynie Zdroju  
12.10 Sukienka, reż. Tadeusz Łysiak
Światłoczuła, reż. Tadeusz Śliwa
13.10 Chce się żyć, reż. Maciej Pieprzyca
14.10 Johnny, reż. Daniel Jaroszek i spotkanie z aktorem Piotrem Trojanem

Przegląd kina dziecięcego | TBN Polska, 3City Media Hub, Gdynia
20.10 O psie, który jeździł koleją, reż. Magdalena Nieć
27.10 O psie, który jeździł koleją 2, reż. Magdalena Nieć
Po seansach warsztaty z psychologami i filmoznawcami. Szczegóły wkrótce.

Zaraz będzie głośno | Fundacja Artsystem, Strefa Rozwoju Pasji: Przestrzeń Młodych, Lublin 
23.10 LARP. Miłość, trolle i inne questy, reż. Kordian Kądziela i dyskusja po filmie
24.10 warsztat krótkich form filmowych, prowadzi: Maciej Tyburski
24.10 Blok filmów krótkometrażowych 
My secret cyberlove, reż. Bartosz Stankiewicz
Jutro w nocy padał deszcz, reż. Marcjanna Lelek
il3 mni3 kochasz, reż. Ewa Japola
Szmonces o dybuku, reż. Maciej Tyburski
Hem, reż. Konrad Kultys
Panel dyskusyjny: Co po filmówce? Udział wezmą: Ewa Japola, Konrad Kultys, Marcjanna Lelek, Maciej Tyburski
25.09 warsztat reżysersko-aktorski, prowadzi: Korek Bojanowski
Utrata równowagi, reż. Korek Bojanowski i spotkanie z reżyserem

Mistrzowie Ekranu w Kinie Sokół w Nowym Sączu
24.10 Skrzyżowanie, reż. Dominika Montean-Pańków i spotkanie z aktorem Janem Englertem

ReAnimacja. Polska Szkoła Animacji | Gdyńskie Centrum Animacji, Fundacja Trefl
29.10 szczegółowy harmonogram projekcji wkrótce

Zacznijcie w końcu wierzyć dzieciom | Kino Forum, Bolesławiec
16.10 Oskar, Patka i Złoto Bałtyku, reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej
23.10 Orzełek Iggy, reż. Bartek Kędzierski. Wprowadzenie do filmu Basia Ulatowska z KinoSzkoł
28.10 Światowy Dzień Animacji i zestaw filmów animowanych ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 

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