Październikowe odsłony projektu "50 na 51"

W październiku odpoczywamy po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Nic bardziej mylnego! Nasza filmowa podróż po Polsce trwa i ma się znakomicie. W październiku będziemy w Lublinie, Pszczynie, Chybiu, Połczynie Zdroju, Gdyni, Nowym Sączu i Bolesławcu. Spróbujemy zobaczyć więcej, dzięki filmom o osobach z niepełnosprawnościami, a także przyjrzymy się portretowi pokolenia lat 90. Sprawdzimy, co uwiera nas w kinie, kto jest mistrzem polskiego filmu, a także kto nim będzie! Nie zapomnimy o filmach dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Hucznie świętować będziemy Międzynarodowy Dzień Animacji!
We wrześniu – oprócz Gdyni – odwiedziliśmy Kielce, Kalisz, Pleszew, Warszawę, Darłowo, Pińczów, Kraśniczyn i Rawicz. W Kraśniczynie czekały nas "Przygody na cztery łapy", czyli pokazy filmów dla dzieci ze zwierzęcymi bohaterami, wzbogacone o liczne warsztaty. W Warszawie w setną rocznicę urodzin Bronisława Pawlika
– aktora, którego Tadeusz Różewicz określił "ucieleśnieniem każdego człowieka" – pokazaliśmy filmy z jego udziałem, ukazujące postaci pozornie nieheroiczne, uwikłane w codzienność, społeczne oczekiwania i własne ograniczenia. Usłyszeliśmy Młode Lwy polskiego kina. Zobaczyliśmy komedie i filmy dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Poszukaliśmy w filmach wątków związanych z Darłowem i Leopoldem Tyrmandem. Byliśmy częścią Bana Film Festival oraz V Przeglądu Filmowego Natura Kina. I jeszcze zadbaliśmy o dostępność, zapewniając audiodeskrypcję i tłumaczenie na polski język migowy w ramach cyklu "Znak równości".
W październiku zapraszamy na: Miłość a transformacja. Portret pokolenia lat 90-tych | Pszczyńskie Centrum Kultury
1.10 Spis cudzołożnic
, reż. Jerzy Stuhr Kino, które uwiera. Perspektywa lokalna | Gminny Ośrodek Kultury, Fabryka Kultury, Chybie
2.10 Wędrowiec
, reż. Franciszek Dzida Różowy klucz
, reż. Franciszek Dzida
Po projekcjach panel dyskusyjny. Widzieć więcej – niepełnosprawność w polskim kinie | Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
12.10 Sukienka
, reż. Tadeusz Łysiak Światłoczuła
, reż. Tadeusz Śliwa
13.10 Chce się żyć
, reż. Maciej Pieprzyca
14.10 Johnny
, reż. Daniel Jaroszek
i spotkanie z aktorem Piotrem Trojanem Przegląd kina dziecięcego | TBN Polska, 3City Media Hub, Gdynia
20.10 O psie, który jeździł koleją
, reż. Magdalena Nieć
27.10 O psie, który jeździł koleją 2
, reż. Magdalena Nieć
Po seansach warsztaty z psychologami i filmoznawcami. Szczegóły wkrótce. Zaraz będzie głośno | Fundacja Artsystem, Strefa Rozwoju Pasji: Przestrzeń Młodych, Lublin
23.10 LARP. Miłość, trolle i inne questy
, reż. Kordian Kądziela
i dyskusja po filmie
24.10 warsztat krótkich form filmowych, prowadzi: Maciej Tyburski
24.10 Blok filmów krótkometrażowych My secret cyberlove
, reż. Bartosz Stankiewicz Jutro w nocy padał deszcz
, reż. Marcjanna Lelek il3 mni3 kochasz
, reż. Ewa Japola Szmonces o dybuku
, reż. Maciej Tyburski Hem
, reż. Konrad Kultys
Panel dyskusyjny: Co po filmówce? Udział wezmą: Ewa Japola, Konrad Kultys, Marcjanna Lelek, Maciej Tyburski
25.09 warsztat reżysersko-aktorski, prowadzi: Korek Bojanowski Utrata równowagi
, reż. Korek Bojanowski
i spotkanie z reżyserem Mistrzowie Ekranu w Kinie Sokół w Nowym Sączu
24.10 Skrzyżowanie
, reż. Dominika Montean-Pańków
i spotkanie z aktorem Janem Englertem ReAnimacja. Polska Szkoła Animacji | Gdyńskie Centrum Animacji, Fundacja Trefl
29.10 szczegółowy harmonogram projekcji wkrótce Zacznijcie w końcu wierzyć dzieciom | Kino Forum, Bolesławiec
16.10 Oskar, Patka i Złoto Bałtyku
, reż. Magdalena Nieć
, Mariusz Palej
23.10 Orzełek Iggy
, reż. Bartek Kędzierski
. Wprowadzenie do filmu Basia Ulatowska z KinoSzkoł
28.10 Światowy Dzień Animacji i zestaw filmów animowanych ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej