Paapa Essiedu nie chce rozmawiać o J.K. Rowling. Serialowy Snape odniósł się do kontrowersji

Jedną z gwiazd serialowej ekranizacji "Harry'ego Pottera" jest Paapa Essiedu, który wciela się w Severusa Snape'a. Aktor od miesięcy mierzy się z nienawiścią ze strony części fanów niezadowolonych z obsadzenia czarnoskórego aktora w tej roli. Głos w tej sprawie zabrała showrunnerka Francesca Gardiner, która podkreśliła, że Essiedu zasługuje przede wszystkim na to, by oceniano go przez pryzmat jego występu. Sam aktor odniósł się natomiast do kontrowersji wokół J.K. Rowling.
Showrunnerka serialu chwali aktora Gardiner
stwierdziła: To oburzające, że ktokolwiek musi doświadczać takiego rodzaju przemocy, niezależnie od okoliczności. Paapa poradził sobie z tym z niezwykłą godnością i mam dla niego ogromny szacunek. Świetnie wcielił się w tę rolę i to właśnie jego występ zasługuje na naszą uwagę.
Sam Essiedu
przyznaje, że nie ma nic przeciwko krytyce, jeśli dotyczy ona jego pracy aktorskiej, a problem zaczyna się wtedy, gdy niechęć wynika z koloru jego skóry. Jak wyjaśnił, niektórzy otwarcie deklarują, że nie podoba im się jako aktor, i mają do tego prawo. Inni natomiast kierują się rasową wrogością. O skali nękania aktor opowiadał już w marcu w rozmowie z "The Sunday Times". Ujawnił wówczas, że otrzymywał groźby śmierci związane z obsadzeniem go w roli Snape'a
. Essiedu
podkreślał również, że może liczyć na wsparcie całej ekipy serialu. W rozmowie z "Variety" mówił, że najważniejsza pozostaje dla niego praca nad produkcją i jest dumny z tego, co dotychczas zobaczył. Zaznaczył, że chce, by widzowie ocenili gotowy serial, zamiast skupiać się na kontrowersjach wokół obsady.
Essiedu nie chce rozmawiać o Rowling
Aktor odniósł się także do swojego poparcia dla społeczności transpłciowej, która stała się przedmiotem spekulacji w kontekście jego relacji z J.K. Rowling
(której zarzuca się transfobiczne poglądy). Wcześniej podpisał list otwarty krytykujący orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego dotyczące prawnej definicji płci. Rowling
w maju zapewniła z kolei, że nie odebrałaby aktorowi pracy z powodu jego poglądów. Essiedu w rozmowie z "Vanity Fair" stwierdził: W ogóle nie chcę rozmawiać o Jo.
Podkreślił za to, że każdy, niezależnie od tożsamości, orientacji, wyznania czy koloru skóry, powinien być traktowany z szacunkiem i mieć zapewnione bezpieczeństwo.
Serialowy "Harry Potter
" zadebiutuje w HBO i HBO Max 25 grudnia.
"Harry Potter" - zwiastun