"Harry Potter". Grozili mu śmiercią. Bo gra Snape'a

Paapa Essiedu udzielił ostatnio szczerego wywiadu, w którym opowiadał o tym, z czym musiał się zmagać, kiedy świat dowiedział się, że zagra Snape'a w serialu "Harry Potter".

"Harry Potter" to jedna z najbardziej prestiżowych produkcji HBO. Bazuje na słynnym cyklu powieściowym J.K. Rowling, który przez lata bił rekordy sprzedaży. Seria została już raz zekranizowana w formie kasowych widowisk kinowych. Teraz twórcy chcą przypomnieć historię nowym pokoleniom.

Forma serialu ma pozwolić na umieszczenie więcej książkowego materiału niż było to możliwe w filmie. Każdy sezon ma być ekranizacją jednego cyklu Rowling. Zdjęcia do pierwszego sezonu ruszyły latem ubiegłego roku. Jednak premiera serialu spodziewana jest dopiero w przyszłym roku.

O tym, że Paapa Essiedu zagra Snape'a zaczęło się mówić pod koniec 2024 roku. Oprócz niego w obsadzie są: Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron), Arabella Stanton (Hermione), John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (prof. McGonagall), Nick Frost (Hagrid) i Lox Pratt (Draco Malfoy).

Paapa Essiedu dotychczas najlepiej znany był z serialu "Mogę cię zniszczyć". Rola w "Harrym Potterze" sprawiła, że cały świat dowiedział się o jego istnieniu. I wiele osób jego casting przyjęło z mieszanymi uczuciami, a nawet z wściekłością.

W rozmowie z brytyjskim "The Times" Essiedu przyznaje, że kiedy rozeszła się informacja o tym, że gra Snape'a, zaczął dostawać pogróżki.

Mówili mi "zrezygnuj albo cię zamordujemy" - przyznaje aktor. - Rzeczywistość jest taka, że na Instagramie mogę przeczytać, jak ktoś do mnie pisze: "Przyjdę do twojego domu i cię zabiję". Mam nadzieję, że nie zostanę zamordowany, że wszystko będzie ok. Ale nikt nie powinien doświadczać takich rzeczy tylko dlatego, że wykonują swoją pracę.

W kinowej wersji Snape'a grał Alan Rickman.

