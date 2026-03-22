"Harry Potter". Grozili mu śmiercią. Bo gra Snape'a

Paapa Essiedu udzielił ostatnio szczerego wywiadu, w którym opowiadał o tym, z czym musiał się zmagać, kiedy świat dowiedział się, że zagra Snape'a w serialu "Harry Potter".
Co ułyszał Paapa Essiedu, kiedy świat dowiedział się, że gra Snape'a?
"Harry Potter"
to jedna z najbardziej prestiżowych produkcji HBO. Bazuje na słynnym cyklu powieściowym J.K. Rowling
, który przez lata bił rekordy sprzedaży. Seria została już raz zekranizowana w formie kasowych widowisk kinowych. Teraz twórcy chcą przypomnieć historię nowym pokoleniom.
Forma serialu ma pozwolić na umieszczenie więcej książkowego materiału niż było to możliwe w filmie. Każdy sezon ma być ekranizacją jednego cyklu Rowling. Zdjęcia do pierwszego sezonu ruszyły latem ubiegłego roku. Jednak premiera serialu spodziewana jest dopiero w przyszłym roku.
O tym, że Paapa Essiedu
zagra Snape'a
zaczęło się mówić pod koniec 2024 roku. Oprócz niego w obsadzie są: Dominic McLaughlin
(Harry
), Alastair Stout
(Ron
), Arabella Stanton
(Hermione
), John Lithgow
(Dumbledore
), Janet McTeer (prof. McGonagall
), Nick Frost
(Hagrid
) i Lox Pratt
(Draco Malfoy). Paapa Essiedu
dotychczas najlepiej znany był z serialu "Mogę cię zniszczyć
". Rola w "Harrym Potterze"
sprawiła, że cały świat dowiedział się o jego istnieniu. I wiele osób jego casting przyjęło z mieszanymi uczuciami, a nawet z wściekłością.
W rozmowie z brytyjskim "The Times" Essiedu
przyznaje, że kiedy rozeszła się informacja o tym, że gra Snape'a
, zaczął dostawać pogróżki. Mówili mi "zrezygnuj albo cię zamordujemy"
- przyznaje aktor. - Rzeczywistość jest taka, że na Instagramie mogę przeczytać, jak ktoś do mnie pisze: "Przyjdę do twojego domu i cię zabiję". Mam nadzieję, że nie zostanę zamordowany, że wszystko będzie ok. Ale nikt nie powinien doświadczać takich rzeczy tylko dlatego, że wykonują swoją pracę.
W kinowej wersji Snape'a
grał Alan Rickman
.
