Pacino, Hopkins, Alba i Garcia w filmie o braciach Maserati. Pierwszy zwiastun!

Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba, Andy Garcia oraz znany z "365" dni Michele Morrone spotykają się na ekranie w nowym filmie biograficznym "Maserati: The Brothers". Produkcja zabierze widzów do początków jednej z najbardziej rozpoznawalnych włoskich marek samochodowych. Właśnie pokazano pierwszy zwiastun.
Film opowiada historię braci Maseratich: Alfieriego, Binda i Carla, których grają odpowiednio Michele Morrone
, Salvatore Esposito
i Lorenzo De Moor
. Bohaterowie marzą o stworzeniu samochodu, który pozwoli włoskiej firmie sięgnąć po zwycięstwo w prestiżowym wyścigu Indianapolis 500. Ich ambicje ostatecznie przyniosły efekt. Maserati wygrało tę imprezę w 1939 i 1940 roku, zapisując się w historii motoryzacji.
kadr z filmu "Maserati: The Brothers"
Historia została zrealizowana w autentycznych włoskich lokacjach. Ekipa pracowała między innymi w Modenie, uznawanej za centrum włoskiego przemysłu motoryzacyjnego, a część zdjęć powstała w słynnych rzymskich studiach Cinecittà. Film ma połączyć dramat rodzinny z wyścigowymi emocjami i historią narodzin motoryzacyjnego imperium.
Jedną z ważniejszych postaci będzie Vincenzo Vaccaro, w którego wcielił się Al Pacino
. To biznesmen, który wierzył w możliwości rodziny Maseratich i należał do pierwszych osób inwestujących w rozwój ich przedsięwzięcia. Anthony Hopkins
również wciela się w człowieka, który na wczesnym etapie wspierał finansowo braci i ich motoryzacyjne ambicje. W obsadzie znalazła się także Jessica Alba
oraz Andy Garcia
.
kadr z filmu "Maserati: The Brothers"
Za reżyserię odpowiada Robert Moresco
, zdobywca Oscara za scenariusz do "Miasta gniewu
" z 2005 roku. Scenariusz nowego filmu napisał wspólnie z Amandą Moresco
i Stefano Torrisim
. Za muzyczną stronę projektu odpowiada między innymi Diane Warren
, która stworzyła specjalnie dla filmu oryginalną piosenkę.
Ci sami twórcy planują także nakręcić film "Bugatti" poświęcony Ettore Bugattiemu.