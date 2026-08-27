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Pacino, Hopkins, Alba i Garcia w filmie o braciach Maserati. Pierwszy zwiastun!

The Hollywood Reporter / autor: /
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Pacino, Hopkins, Alba i Garcia w filmie o braciach Maserati. Pierwszy zwiastun!
Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica AlbaAndy Garcia oraz znany z "365" dni Michele Morrone spotykają się na ekranie w nowym filmie biograficznym "Maserati: The Brothers". Produkcja zabierze widzów do początków jednej z najbardziej rozpoznawalnych włoskich marek samochodowych. Właśnie pokazano pierwszy zwiastun.

"Maserati: The Brothers": gwiazdy na ekranie. Co wiemy o filmie?



Film opowiada historię braci Maseratich: Alfieriego, Binda i Carla, których grają odpowiednio Michele Morrone, Salvatore Esposito i Lorenzo De Moor. Bohaterowie marzą o stworzeniu samochodu, który pozwoli włoskiej firmie sięgnąć po zwycięstwo w prestiżowym wyścigu Indianapolis 500. Ich ambicje ostatecznie przyniosły efekt. Maserati wygrało tę imprezę w 1939 i 1940 roku, zapisując się w historii motoryzacji.

kadr z filmu "Maserati: The Brothers"
Historia została zrealizowana w autentycznych włoskich lokacjach. Ekipa pracowała między innymi w Modenie, uznawanej za centrum włoskiego przemysłu motoryzacyjnego, a część zdjęć powstała w słynnych rzymskich studiach Cinecittà. Film ma połączyć dramat rodzinny z wyścigowymi emocjami i historią narodzin motoryzacyjnego imperium.

Jedną z ważniejszych postaci będzie Vincenzo Vaccaro, w którego wcielił się Al Pacino. To biznesmen, który wierzył w możliwości rodziny Maseratich i należał do pierwszych osób inwestujących w rozwój ich przedsięwzięcia. Anthony Hopkins również wciela się w człowieka, który na wczesnym etapie wspierał finansowo braci i ich motoryzacyjne ambicje. W obsadzie znalazła się także Jessica Alba oraz Andy Garcia.

kadr z filmu "Maserati: The Brothers"
Za reżyserię odpowiada Robert Moresco, zdobywca Oscara za scenariusz do "Miasta gniewu" z 2005 roku. Scenariusz nowego filmu napisał wspólnie z Amandą Moresco i Stefano Torrisim. Za muzyczną stronę projektu odpowiada między innymi Diane Warren, która stworzyła specjalnie dla filmu oryginalną piosenkę.

Ci sami twórcy planują także nakręcić film "Bugatti" poświęcony Ettore Bugattiemu. 

"Maserati: The Brothers": zobacz pierwszy zwiastun filmu



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