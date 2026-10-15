Palestine Cinema Days Poland 2026 już 1-4 listopada w całej Polsce

1–4 listopada 2026 roku po raz trzeci odbędzie się polska edycja Palestine Cinema Days – międzynarodowego przeglądu kina palestyńskiego, który każdego roku łączy widzów i widzki na całym świecie wokół palestyńskich historii, pamięci i doświadczenia. Tegoroczna edycja Palestine Cinema Days odbywa się ponownie w szczególnym momencie – w związku z 109. rocznicą podpisania Deklaracji Balfoura (2 listopada). W ramach tego globalnego wydarzenia na całym świecie będzie miało miejsce ponad 1000 pokazów.
Polska edycja odbędzie się w 14 miastach w całej Polsce
, a w programie znajdzie się 12 filmów pełno- i krótkometrażowych, w tym aż 7 polskich premier
. To okazja, aby odkryć kino, które rzadko trafia do polskiej dystrybucji – od klasyki światowej kinematografii, przez nagradzane na świecie kino dokumentalne po najnowsze krótkie metraże opowiadające o Palestynie z perspektywy jej mieszkańców i mieszkanek. Palestyńskie kino
od dekad jest czymś więcej niż tylko zapisem rzeczywistości. Jest sposobem zachowania pamięci, opowiadania swojej historii własnym głosem i obrazem oraz odzyskiwania prawa do własnej narracji. Dziś, w dobie kruchego zawieszenia broni, gdy świat powoli odwraca wzrok, przypominamy sobie, jak łatwo Palestyna może zniknąć z medialnych nagłówków, podczas gdy jej mieszkańcy i mieszkanki wciąż doświadczają niewyobrażalnych strat. W tym czasie potrzeba tych opowieści staje się szczególnie pilna.
Palestine Cinema Days jest nie tylko przeglądem filmowym, lecz także globalnym aktem solidarności z Palestyną i palestyńskimi twórcami i twórczyniami. 1–4 listopada spotkamy się w kinach i przestrzeniach kultury w całej Polsce, by oglądać filmy, słuchać palestyńskich głosów i wspólnie przypominać sobie, że kino jest czymś więcej niż sztuką
– jest obecnością, pamięcią, formą oporu i aktem solidarności.
Zapraszamy na pokazy filmowe i towarzyszące im wydarzenia w:
- Warszawie (KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
U-jazdowski Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Kino
Amondo),
- Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty),
- Gdyni (Muzeum Emigracji),
- Gdańsku (Kino Instytutu Kultury Miejskiej),
- Krakowie (Kino Paradox),
- Katowicach (Piąty Dom),
- Łodzi (Kino Charlie, Cyrk pod Zielonym Xiężycem, Szkoła Filmowa w Łodzi),
- Poznaniu (PAWILON),
- Lublinie (Galeria Labirynt),
- Bydgoszczy (Kino Orzeł),
- Szczecinie (TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, CentrumCentrum, Żeństwo,
Kino Pionier 1907),
- Białymstoku (Klub Fama – Białostocki Ośrodek Kultury),
- Koninie (Centrum Kultury i Sztuki - Galeria Wieża Ciśnień),
- Połczynie-Zdroju (Kino Goplana i Kawiarnia Kulturalna). Program filmowy: "Bojkot"
("Boycott") reż. Julia Bacha
(2021, USA, 73 min.) / polska premiera "Do nieznanej ziemi"
("To a Land Unknown") reż. Mahdi Fleifel
(2024, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Grecja, Katar, Arabia Saudyjska, Palestyna, 105 min.) "Foragers"
("Foragers") reż. Jumana Manna
(2022, Palestyna, 65 min.) "Gaza. List z przeszłości"
("With Hasan in Gaza") reż. Kamal Aljafari
(2025, Palestyna,Niemcy, Francja, Katar, 106 min.) "Kobiety z Gazy: Fidaa"
("Gazawyat: Fidaa") reż. Khaled Tuaima (2026, Palestyna, 11 min.) / polska premiera "Kobiety z Gazy: Hadeel"
("Gazawyat: Hadeel") reż. Aisha Adli (2026, Palestyna, 6 min.) / polska premiera "Kobiety z Gazy: Maha"
("Gazawyat: Maha") reż. Moayed Abu Ammouneh (2026, Palestyna, 4 min.) / polska premiera "Kobiety z Gazy: Noor"
("Gazawyat: Noor") reż. Shorouq Al-Aila (2026, Palestyna, 7 min.) / polska premiera "Milczące kwiaty, świadkowie"
("The Flowers Stand Silently, Witnessing") reż. Theo Panagopoulos
(2024, Wielka Brytania, 17 min.) "Ci, którzy nie istnieją"
("They Do Not Exist") reż. Mustafa Abu Ali
(1974, Palestyna, 25 min.) / polska premiera "Powrót do Hajfy"
("Return to Haifa") reż. Kassem Hawal (1982, Liban, 77 min.) / polska premiera "Sen"
("The Dream") reż. Mohammad Malas (1987, Syria, 45 min.)
Szczegółowy program i harmonogram projekcji już wkrótce na stronach kin i lokalnych partnerów pokazów polskiej edycji Palestine Cinema Days Poland, jak również w wydarzeniu na Facebooku.
Wstęp wolny na wszystkie pokazy.
Wszystkie filmy prezentowane są z polskimi i angielskimi napisami.
Ogólnopolskie wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1026273890420177/