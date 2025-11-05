Pamela Anderson i Guy Pearce jako para w "Queen of the Falls". Będzie miłość i morderstwo

Pamela Anderson powraca na wielki ekran w filmie "Queen of the Falls" – kryminalnym romansie drogi, którego producentem jest sam Pedro Almodóvar i jego wytwórnia El Deseo. Gwieździe "The Last Showgirl" partneruje Guy Pearce.
Getty Images © Mike Coppola
Guy Pearce
"Queen of the Falls" – historia miłości i przemocy
Film w reżyserii duetu Rania Attieh
i Daniel Garcia
("Inicjały S.G.
") opowie historię kobiety, która zajmuje się zbieraniem martwych zwierząt z pobocza dróg i zbiegłego przestępcy, którzy wyruszają razem w szaloną podróż ku wodospadowi Niagara. Po drodze splatają ich miłość, muzyka, morderstwo i pragnienie wolności. W sercu "Queen of the Falls" kryje się opowieść o kobiecie, która walczy o przetrwanie. To historia o zdradzie, zemście, morderstwie i muzyce – łącząca w sobie melodramat, sen na jawie i tragedię. Chcemy, by ten film był prawdziwą eksplozją emocji: miłości i lęku, fantazji i przemocy, czułości i śmierci.
Muzykę do filmu skomponuje Marius De Vries
("La La Land
", "Moulin Rouge
"), a choreografię przygotuje Celia Rowlson Hall
("Aftersun
").
Zdjęcia ruszą na początku 2026 roku w Niagara Falls.
Dla Pameli Anderson
to kolejna szansa na pokazanie się w zupełnie nowym świetle – po docenionej roli w "The Last Showgirl
", a dla Almodóvara – odważny krok w stronę nieoczywistego kina gatunkowego.
Doświadczona tancerka musi zaplanować swoją przyszłość, gdy po 30 latach jej kariera sceniczna nagle się kończy. Anderson dostała za tę rolę Nagrodę odkupienia podczas tegorocznej edycji Złotych Malin.