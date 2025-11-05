Newsy Filmy Pamela Anderson i Guy Pearce jako para w "Queen of the Falls". Będzie miłość i morderstwo
Pamela Anderson powraca na wielki ekran w filmie "Queen of the Falls" – kryminalnym romansie drogi, którego producentem jest sam Pedro Almodóvar i jego wytwórnia El Deseo. Gwieździe "The Last Showgirl" partneruje Guy Pearce.

GettyImages-2202908338.jpg Getty Images © Mike Coppola
Guy Pearce

"Queen of the Falls" – historia miłości i przemocy



Film w reżyserii duetu Rania Attieh i Daniel Garcia ("Inicjały S.G.") opowie historię kobiety, która zajmuje się zbieraniem martwych zwierząt z pobocza dróg i zbiegłego przestępcy, którzy wyruszają razem w szaloną podróż ku wodospadowi Niagara. Po drodze splatają ich miłość, muzyka, morderstwo i pragnienie wolności.

W sercu "Queen of the Falls" kryje się opowieść o kobiecie, która walczy o przetrwanie. To historia o zdradzie, zemście, morderstwie i muzyce – łącząca w sobie melodramat, sen na jawie i tragedię. Chcemy, by ten film był prawdziwą eksplozją emocji: miłości i lęku, fantazji i przemocy, czułości i śmierci.

Muzykę do filmu skomponuje Marius De Vries ("La La Land", "Moulin Rouge"), a choreografię przygotuje Celia Rowlson Hall ("Aftersun").

Zdjęcia ruszą na początku 2026 roku w Niagara Falls. 

Dla Pameli Anderson to kolejna szansa na pokazanie się w zupełnie nowym świetle – po docenionej roli w "The Last Showgirl", a dla Almodóvara – odważny krok w stronę nieoczywistego kina gatunkowego.

Pamela Anderson w filmie "The Last Showgirl" – zobacz zwiastun



Doświadczona tancerka musi zaplanować swoją przyszłość, gdy po 30 latach jej kariera sceniczna nagle się kończy. Anderson dostała za tę rolę Nagrodę odkupienia podczas tegorocznej edycji Złotych Malin. 



