Pamięć rąk w cyfrowym świetle. O filmowej metodzie Piotra Szackiego i Krzysztofa Chojnackiego

W czasach gdy polski dokument kojarzył się z propagandowym lektorem Polskiej Kroniki Filmowej, dwaj muzealnicy z kamerą 16 mm ruszyli w najróżniejsze zakątki kraju, by rejestrować to, co nieuchwytne: trans fizycznej pracy. Po pół wieku te surowe, przez dekady nieme filmy z archiwów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zyskują dźwięk i drugie życie w sieci.
Co pozostaje po kulturze dawnej polskiej wsi? Zazwyczaj wyobrażamy sobie skansenowskie chaty, jaskrawe pasy łowickich wełniaków albo rzędy garnków i drewnianych wideł wystawionych za szkłem muzealnych witryn. Dla Piotra Szackiego (1939–2004), kustosza Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, te lśniące czystością eksponaty były pozbawione pierwotnego sensu. nazywał je "obiektami kalekimi". Dłuto, kołowrotek czy siekiera zamknięte w gablocie tracą przecież swoje pierwotne istnienie swoją rację bytu, ich sens ujawnia się wyłącznie w dynamice ich użycia. Kamera filmowa stała się więc niezbędnym narzędziem aby pokazać "dynamikę przedmiotu".
Dziś, dzięki realizowanemu przez Państwowe Muzeum Etnograficzne projektowi "Postscriptum dźwiękowe 2. Cyfrowe życie archiwalnych filmów", na kanał YouTube instytucji trafia kolejny już zrekonstruowany zbiór 51 dokumentów z lat 60., 70. i 80. XX wieku. To nie tylko ocalone świadectwo nieistniejącego już świata, lecz przede wszystkim bezcenny, pomijany w podręcznikach rozdział w historii polskiego kina dokumentalnego.
Paryski ślad i pierwsze kadry na taśmie 16 mm
Początki tej niezwykłej filmoteki sięgają lat 60. i Uniwersytetu Warszawskiego. To tam dr Jacek Olędzki, charyzmatyczny wykładowca Katedry Etnografii i niestrudzony pionier polskiej antropologii wizualnej, zaraził studentów ideą, że kamera filmowa powinna być dla etnografa tym samym, czym mikroskop dla biologa. Jednym z najpojętniejszych słuchaczy okazał się Piotr Szacki, który niedługo później odbył staż w paryskim Musée de l'Homme. We Francji młody polski badacz chłonął koncepcje wybitnego archeologa i teoretyka techniki André Leroi-Gourhana, głoszącego, że narzędzie jest przedłużeniem ludzkiego ciała, a sekwencje rzemieślniczych gestów stanowią kontynuację ludzkiej ewolucji.
Po powrocie do Warszawy Szacki sformułował manifest filmowania "pamięci rąk". Razem z fotografem i operatorem Krzysztofem Chojnackim stworzyli w Muzeum pracownię, która wypracowała charakterystyczny styl realizacji filmów. Chojnacki operował kamerą 16 mm w sposób godny mistrzów minimalizmu: odrzucił zbędne jazdy, panoramiczne pejzaże i dynamiczne zbliżenia twarzy, podporządkowując kadr jednemu punktowi – miejscu, w którym palce człowieka dotykają drewna, żelaza lub gliny.
Warszawscy muzealnicy realizowali czyste kino obserwacyjne. Ich realizacje stały się polskim odpowiednikiem dokonań Johna Marshalla
, autora przełomowego filmu "The Hunters
", oraz tradycji cinéma vérité Jeana Roucha
. Był to filmowy "gęsty opis", w którym cierpliwe podglądanie rytmu pracy ujawniało najgłębsze sensy kultury.
Szlachetna mistyfikacja – prawda ekranu w Studzianym Lesie
Dla każdego miłośnika kina faktu – wychowanego choćby na lekcjach Roberta Flaherty'ego
, który w "Nanuku z Północy
" kazał bohaterom polować na morsy harpunem zamiast karabinem – archiwa te przynoszą fascynującą lekcję o granicach dokumentalnej prawdy i reżyserskiej interwencji.
Sztandarowym przykładem metody Szackiego i Chojnackiego jest ich debiutancki film z 1967 roku, "Garnki ze Studzianego Lasu
", nakręcony wspólnie z Lechem Mrozem. Zespół wyruszył muzealnym samochodem "Nysa" na Suwalszczyznę, nad Czarną Hańczę, by zarejestrować archaiczny lep garnków metodą spiralno-taśmową bez użycia szybkoobrotowego koła. Problem polegał na tym, że w 1967 roku nikt już w Studzianym Lesie naczyń tą metodą nie lepił. Ostatnie powstały tuż po wojnie.
Czy etnografowie skapitulowali? Wręcz przeciwnie: zaaranżowali rekonstrukcję. Odnaleźli dawnego rzemieślnika i namówili go do wznowienia pracy tą metodą. Mężczyzna potrzebował trzech dni ćwiczeń w zaimprowizowanym warsztacie, by jego dłonie przypomniały sobie zapomniany nacisk i rytm kształtowania gliny. Jak pisał Szacki: ręce już zapomniały, głowa jeszcze pamięta. Aby uzyskać właściwe światło dla taśmy 16 mm, zdjęcia zrealizowano w obcej, większej chałupie, a wpatrzone w garncarza dzieci były po prostu zwołanymi ze wsi statystami. To fascynujące świadectwo sytuacji, w której sam akt filmowania stał się wehikułem zdolnym wskrzesić umarłą tradycję.
Kiedy niemy celuloid zaczyna brzmieć
Przez ponad pół wieku ten niezwykły zasób cierpiał na fundamentalną skazę: był niemy. Synchroniczne rejestrowanie dźwięku przekraczało techniczne możliwości wyposażenia muzeum. Właśnie dlatego projekt "Postscriptum dźwiękowe 2" stanowi technologiczną cezurę.
Prace rekonstrukcyjne połączyły skanowanie taśm filmowych z restauracją oryginalnych, szpulowych nagrań dźwiękowych wykonanych przez badaczy w terenie. Po profesjonalnym montażu studyjnym obraz zyskał akustyczny walor: hipnotyzujący stukot kowalskiego młota klepiącego blachę na podhalański dzwonek owczy, szmer biebrzańskiej wody przy przeciąganiu niewodu czy świst hebla zbierającego wióry w stolarni.
Prace nie skończyły się jednak w warszawskim studiu montażowym. Pracownicy muzeum ruszyli w trasę po 10 miejscowościach w Polsce (od Kurpiów, przez Mazowsze i Podlasie, po Podhale), powracając z filmami dokładnie tam, gdzie przed dekadami je zrealizowano. Na pokazach w gminnych bibliotekach i domach kultury wnukowie rozpoznawali na ekranie dziadków, dopisując brakujące nazwiska do muzealnych kartotek. Młodzież brała z kolei udział w warsztatach sztuki imitacji dźwięku: za pomocą starych blach, misek, piasku i drewnianych klocków metodą Foley odtwarzała na żywo efekty dźwiękowe do niemych scen filmowych.
Wyprawy w teren są kontynuacją wieloletniej drogi PME. Punktem wyjścia dla obecnych działań był zrealizowany w 2020 roku projekt "7 spotkań, 7 historii", w ramach którego badacze powrócili z kamerą do dawnych rzemieślników i ich rodzin, zderzając archiwalne kadry ze współczesnymi wspomnieniami. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym uznaniem i zdobyło nagrodę w konkursie "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
Gdzie oglądać odrestaurowaną kolekcję?
Dzisiejsze "Postscriptum dźwiękowe 2" to już druga odsłona muzealnego powrotu do źródeł. Dla wielbicieli polskiej szkoły dokumentu, entuzjastów Kazimierza Karabasza
czy wczesnych miniatur Marcela Łozińskiego
, zdigitalizowane filmy Pracowni Filmowej PME to pozycja obowiązkowa.
Zrekonstruowane filmy udostępniane są bezpłatnie na oficjalnym kanale YouTube Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
(@ethnomuseuminwarsaw). Wszystkie materiały przygotowano w standardzie dostępności sensorycznej, uzupełniając je o audiodeskrypcję, napisy rozszerzone oraz tłumaczenie na Polski Język Migowy.
Wybrane tytuły 16 października 2026 roku można będzie oglądać na pokazach kinowych w formule relaxed performance w ramach Festiwalu Kultura bez Barier w siedzibie Muzeum przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie. To znakomity moment, by przekonać się, jak brzmi zrekonstruowana pamięć rąk.
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Projekt "Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Kwota dofinansowania: 128 800,00zł
w 2025 r.: 58 000,00 zł
w 2026 r.: 70 800,00 zł
Okres realizacji: od 2025 do 2026 roku
Data podpisania umowy: 15 lipca 2025 r.
Informacja sponsorowana