Fani "Glee" będą zachwyceni? Lea Michele wróci w nowym serialu

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest reboot/sequel wielkiego hitu stacji FOX, "Glee". Wygląda na to, że jedna z największych gwiazd oryginału powróci.
Rachel Berry wraca! Nie tylko ona
Jak ujawnia portal Variety, w nowym "Glee"
pojawi się jedna z największych gwiazd oryginału, Lea Michele
. Aktorka wcielała się w Rachel Berry
, ambitną uczennicę, która marzy o karierze na Broadwayu i dla realizacji tego marzenia jest gotowa na (prawie) wszystko. Choć Michele
była już uznaną aktorką teatralną przed serialem "Glee
", to jednak dopiero występ w nim na dobre rozwinął jej karierę.
Wygląda też na to, że Michele
nie będzie jedyną osobą z obsady oryginalnego serialu "Glee
", która powróci. Heather Morris i Chord Overstreet
opublikowali w mediach społecznościowych posty, które fani interpretują jako zapowiedź ich powrotu. Morris
grała Brittany Pierce
, cheerleaderkę i członkinię New Directions. Co ciekawe, Morris
pierwotnie nie miała występować w serialu – została zatrudniona jako trenerka taneczna. Z kolei Overstreet
wcielał się w postać Sama Evansa
. Bohater pojawił się w drugim sezonie, a w ostatnim odcinku oryginalnego serialu zajął miejsce Willa Schuestera
jako prowadzącego zespół New Directions.
"Glee
" zadebiutowało na antenie stacji Fox w 2009 roku i doczekało się sześciu sezonów, zakończonych w 2015 roku. Serial opowiadał o grupie uczniów szkolnego chóru w fikcyjnym miasteczku Lima w stanie Ohio, którzy mierzyli się z problemami dorastania i wchodzenia w dorosłość. Produkcja szybko stała się fenomenem popkulturowym, zapamiętanym zarówno dzięki muzycznym interpretacjom znanych przebojów, jak i bezpośredniemu podejściu do tematów seksualności, rasizmu, niepełnosprawności czy zdrowia psychicznego. Muzyka z "Glee
" wciąż cieszy się popularnością – serialowe wykonania piosenek mają średnio 4,1 miliona słuchaczy miesięcznie na Spotify.
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