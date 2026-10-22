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Fani "Glee" będą zachwyceni? Lea Michele wróci w nowym serialu

Variety / autor: /
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Fani &quot;Glee&quot; będą zachwyceni? Lea Michele wróci w nowym serialu
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest reboot/sequel wielkiego hitu stacji FOX, "Glee". Wygląda na to, że jedna z największych gwiazd oryginału powróci.

Rachel Berry wraca! Nie tylko ona



Jak ujawnia portal Variety, w nowym "Glee" pojawi się jedna z największych gwiazd oryginału, Lea Michele. Aktorka wcielała się w Rachel Berry, ambitną uczennicę, która marzy o karierze na Broadwayu i dla realizacji tego marzenia jest gotowa na (prawie) wszystko. Choć Michele była już uznaną aktorką teatralną przed serialem "Glee", to jednak dopiero występ w nim na dobre rozwinął jej karierę.


Wygląda też na to, że Michele nie będzie jedyną osobą z obsady oryginalnego serialu "Glee", która powróci. Heather Morris i Chord Overstreet opublikowali w mediach społecznościowych posty, które fani interpretują jako zapowiedź ich powrotu. Morris grała Brittany Pierce, cheerleaderkę i członkinię New Directions. Co ciekawe, Morris pierwotnie nie miała występować w serialu – została zatrudniona jako trenerka taneczna. Z kolei Overstreet wcielał się w postać Sama Evansa. Bohater pojawił się w drugim sezonie, a w ostatnim odcinku oryginalnego serialu zajął miejsce Willa Schuestera jako prowadzącego zespół New Directions.

"Glee" zadebiutowało na antenie stacji Fox w 2009 roku i doczekało się sześciu sezonów, zakończonych w 2015 roku. Serial opowiadał o grupie uczniów szkolnego chóru w fikcyjnym miasteczku Lima w stanie Ohio, którzy mierzyli się z problemami dorastania i wchodzenia w dorosłość. Produkcja szybko stała się fenomenem popkulturowym, zapamiętanym zarówno dzięki muzycznym interpretacjom znanych przebojów, jak i bezpośredniemu podejściu do tematów seksualności, rasizmu, niepełnosprawności czy zdrowia psychicznego. Muzyka z "Glee" wciąż cieszy się popularnością – serialowe wykonania piosenek mają średnio 4,1 miliona słuchaczy miesięcznie na Spotify.

Rachel Berry śpiewa "Don't Rain On My Parade"



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