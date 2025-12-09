Newsy Filmy Pamiętacie film "Pan życia i śmierci"? Oto Nicolas Cage na planie sequela
Filmy

Pamiętacie film "Pan życia i śmierci"? Oto Nicolas Cage na planie sequela

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pami%C4%99tacie+film+%22Pan+%C5%BCycia+i+%C5%9Bmierci%22+Nicolas+Cage+i+Bill+Skarsg%C3%A5rd+na+planie+sequela-164283
Pamiętacie film &quot;Pan życia i śmierci&quot;? Oto Nicolas Cage na planie sequela
źródło: Materiały prasowe
Nicolas Cage wraca jako Jurij Orłow w kontynuacji "Pana życia i śmierci" zatytułowanej "Lords of War". W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu produkcji, w której pojawi się również Bill Skarsgård

Pierwsze zdjęcia zza kulis "Lords of War"




Zdjęcia do "Lords of War" ruszyły w zeszłym miesiącu. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Andrew Niccol, który nakręcił również "Pana życia i śmierci". Zobaczcie, jak prezentują się gwiazdy produkcji na planie:





Cage ponownie wystąpi jako Jurij Orłow, najsłynniejszy i nieuchwytny handlarz bronią, który był bohaterem "Pana życia i śmierci". Gdy Jurij odkrywa, że ma nieślubnego syna, próbuje zawrócić go z przestępczej ścieżki. Niestety, niedaleko pada jabłko od jabłoni – młody Anton chce przebić dokonania ojca. Nie interesuje go wyłącznie sprzedaż broni. Tworzy armię najemników, którą planuje wykorzystać w konfliktach na Bliskim Wschodzie. Film ma być historią rywalizacji obydwu bohaterów – nie tylko o wpływy w lukratywnym biznesie śmierci, ale i o tę samą kobietę.     

Bill Skarsgård wciela się właśnie w postać syna Orłowa. W obsadzie są również Laura Harrier, Sylvia Hoeks i Greg Tarzan Davis.

"Pan życia i śmierci" – zwiastun




O czym opowiadał "Pan życia i śmierci"?



"Jedna broń przypada na 12 ludzi na planecie. Pytanie tylko... Jak uzbroić pozostałych 11?" To jedyne zmartwienie pana życia i śmierci. Jurij Orłow (Nicolas Cage) jest handlarzem bronią, który krok po kroku wspina się na "zbrojny Olimp". Nie interesuje go komu sprzedaje, często obu stronom konfliktu. Ostatnio największe zyski czerpie współpracując z krwawymi dyktaturami w Afryce... W rozkręcaniu biznesu pomaga mu brat (Jared Leto). Przychodzi jednak taki moment, w którym Jurij musi dokonać wyboru: rodzina albo styl życia, do którego przywykł: często pełnego ryzyka i stresu, lecz również na bardzo wysokim poziomie, w otoczeniu pięknych kobiet. Wybór nie jest prosty, tym bardziej, że za każdy trzeba ponieść wysoką cenę...

Powiązane artykuły Nicolas Cage

Zobacz wszystkie artykuły

Pan życia i śmierci  (2005)

 Pan życia i śmierci

Lords of War  (2026)

 Lords of War

The Making of 'Lord of War'  (2006)

 The Making of 'Lord of War'

Making a Killing: Inside the International Arms Trade  (2006)

 Making a Killing: Inside the International Arms Trade

Najnowsze Newsy

ArteKino Festival: 11 filmów młodych reżyserów za darmo

"To właśnie miłość" na pokazie w stołecznym Iluzjonie 17.12 o godz. 20:00

4 komentarze
Inne Filmy

Wybitna aktorka broni Harveya Weinsteina. Producent dziękuje

38 komentarzy
Filmy

Leonardo DiCaprio też obawia się AI. "Nie ma w tym człowieczeństwa"

7 komentarzy
Gry

"KOTOR 2" dostanie remake. Przy okazji naprawią zakończenie

2 komentarze
Filmy

"Krzyk 7". Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?

12 komentarzy
Wideo

The Asylum zaprasza na Pandorę już teraz [ZWIASTUN]

10 komentarzy