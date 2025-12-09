Pamiętacie film "Pan życia i śmierci"? Oto Nicolas Cage na planie sequela

Nicolas Cage wraca jako Jurij Orłow w kontynuacji "Pana życia i śmierci" zatytułowanej "Lords of War". W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu produkcji, w której pojawi się również Bill Skarsgård.
Pierwsze zdjęcia zza kulis "Lords of War"
Zdjęcia do "Lords of War"
ruszyły w zeszłym miesiącu. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Andrew Niccol
, który nakręcił również "Pana życia i śmierci
". Zobaczcie, jak prezentują się gwiazdy produkcji na planie:
Cage ponownie wystąpi jako Jurij Orłow, najsłynniejszy i nieuchwytny handlarz bronią, który był bohaterem "Pana życia i śmierci".
Gdy Jurij odkrywa, że ma nieślubnego syna, próbuje zawrócić go z przestępczej ścieżki. Niestety, niedaleko pada jabłko od jabłoni – młody Anton chce przebić dokonania ojca. Nie interesuje go wyłącznie sprzedaż broni. Tworzy armię najemników, którą planuje wykorzystać w konfliktach na Bliskim Wschodzie. Film ma być historią rywalizacji obydwu bohaterów – nie tylko o wpływy w lukratywnym biznesie śmierci, ale i o tę samą kobietę. Bill Skarsgård wciela się właśnie w postać syna Orłowa.
W obsadzie są również Laura Harrier
, Sylvia Hoeks
i Greg Tarzan Davis
.
"Pan życia i śmierci" – zwiastun
O czym opowiadał "Pan życia i śmierci"?
"Jedna broń przypada na 12 ludzi na planecie. Pytanie tylko... Jak uzbroić pozostałych 11?" To jedyne zmartwienie pana życia i śmierci. Jurij Orłow (Nicolas Cage
) jest handlarzem bronią, który krok po kroku wspina się na "zbrojny Olimp". Nie interesuje go komu sprzedaje, często obu stronom konfliktu. Ostatnio największe zyski czerpie współpracując z krwawymi dyktaturami w Afryce... W rozkręcaniu biznesu pomaga mu brat (Jared Leto
). Przychodzi jednak taki moment, w którym Jurij musi dokonać wyboru: rodzina albo styl życia, do którego przywykł: często pełnego ryzyka i stresu, lecz również na bardzo wysokim poziomie, w otoczeniu pięknych kobiet. Wybór nie jest prosty, tym bardziej, że za każdy trzeba ponieść wysoką cenę...