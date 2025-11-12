Pamiętacie zabawkę View-Master? Twórca "Zwierzogrodu" robi o niej film

Phil Johnston, współautor animacji "Zwierzogród" oraz twórca "Ralpha Demolki", napisze scenariusz aktorskiego filmu opartego na popularnej zabawce View-Master. Produkcję przygotowują wspólnie: Mattel Studios, Sony Pictures i Escape Artists.
View-Master nowym bohaterem Hollywood
Projekt zaplanowany jest jako familijny film przygodowy opisywany jako "four-quadrant", czyli potencjalnie atrakcyjny dla czterech głównych grup odbiorczych, na jakie podzielono widownię: mężczyzn młodszych niż 25 lat, kobiet młodszych niż 25 lat, mężczyzn starszych niż 25 lat i kobiet starszych niż 25 lat. View-Master był jedną z moich ulubionych zabawek w dzieciństwie (i wciąż jest), bo pozwalał mi odkrywać odległe światy bez wychodzenia z pokoju. Potrafiłem godzinami wpatrywać się w te slajdy i nikt nie miał mi tego za złe. Teraz chcę przenieść ten zachwyt, który czułem jako chłopak z grzywką w latach 80., na wielki ekran. Współpraca z Mattel, Sony i Escape Artists daje mi szansę, by to zrobić
– powiedział Johnston.
View-Master, czyli stereoskopowe urządzenie z wymiennymi dyskami 3D, zadebiutował w 1939 roku i od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów Mattela. Film ma odświeżyć jego magię i zamienić wspomnienia z dzieciństwa w przygodę na dużym ekranie.
To nie pierwsza próba zekranizowania fenomenu View-Mastera. W 2019 podobną próbę podjęło studio MGM. Projekt nie doszedł jednak do skutku.
Mattel i Escape Artists pracują też nad filmem aktorskim "Masters of the Universe
", który ma trafić do kin 5 czerwca 2026 roku. Johnston reprezentowany jest przez Management 360.