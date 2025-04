Papież Franciszek nie żyje. Jakie filmy o nim powstały?

Dokument reżyserii Evgeny’ego Afineevsky’ego oferuje intymny portret papieża Franciszka poprzez niepublikowane wcześniej wywiady i materiały filmowe. Film koncentruje się na kluczowych tematach jego pontyfikatu, takich jak kryzys uchodźczy, zmiany klimatyczne, ubóstwo, nadużycia w Kościele oraz prawa osób LGBTQ+. Szczególnie głośnym echem odbiła się wypowiedź papieża zawarta w filmie, w której poparł on prawo do cywilnych związków jednopłciowych, co stanowiło znaczący krok w kierunku większej inkluzywności Kościoła. " Francesco " ukazuje papieża jako lidera moralnego, który z pokorą i odwagą mierzy się z globalnymi wyzwaniami, oferując przesłanie nadziei i solidarności.