Paramount Channel zaprasza wszystkich fanów klasyki kina na serię filmów opowiadających historię kultowego już bohatera, Rocky'ego Balboa. Od 7 listopada w każdą niedzielę wieczorem stacja będzie emitować kolejne części zmagań legendarnego boksera w walce o miłość i tytuł mistrza.Paramount Channel na co dzień oferuje widzom rozrywkę w amerykańskim stylu. Wśród tytułów pojawiających się w ramówce telewizyjnej znajdują się zarówno kultowe megaprodukcje, jak i najświeższe filmy z Hollywood. Teraz stacja przygotowała coś specjalnego dla sympatyków klasyki kina. Pragnąc rozgrzać widzów w jesienno-zimowe wieczory Paramount Channel zaprasza na „Wszystkie Rundy z Rockym”, czyli emisję całej serii filmów o legendarnym bokserze. Widzowie w listopadzie i grudniu będą mogli razem z głównym bohaterem przeżywać chwile strachu, nerwów ale też śmiechu i wzruszeń. Ten tematyczny cykl będzie stanowił idealną okazję aby spędzić filmowy wieczór zarówno we dwoje jak i w gronie rodziny oraz przyjaciół.Emisji towarzyszy kampania marketingowa, która będzie trwać do 28 listopad.a Kreację kampanii stworzył wewnętrzny dział marketingu ViacomCBS, media planował dom mediowy Wavemaker. Kampania obejmuje kanały własne Viacom CBS, zewnętrzne kanały TV, w prasie oraz internecie.