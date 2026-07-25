Paramount NIE PRZEJMIE Warner Bros. w tym roku. Studio chce procesu!

Zaskakująca decyzja Paramountu na pozwy

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Dlaczego Paramount przesuwa datę ostatecznego przejęcia Warner Bros.

Jest to szokujący zwrot akcji, który z całą pewnością nie zostanie dobrze przyjęty w otoczeniu Donalda Trumpa. Prezydent, którego przyjaciółmi jest rodzina Ellisonów (właściciele Paramount-Skydance), bardzo liczył na przejęcie przez koncern kontroli nad CNN jeszcze przed wyborami połówkowymi do Kongresu, które będą miały miejsce w listopadzie. Tak się jednak nie stanie.Wiadomość jest za to dobrą informacją dla obecnych akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Kiedy bowiem Paramount próbował odwrócić losy umowy przejęcia Warner Bros. przez Netflix, zgodził się na wypłacanie akcjonariuszomDecyzja Paramountu nastąpiła po tym, jak kalifornijski sąd zdecydował się przedłużyć na kolejne 14 dni blokadę na finalizowanie umowy przejęcia. Wniosek taki złożyła koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych, którzy chcą, by sąd najpierw rozstrzygnął złożony przez nich pozew.Pozew został złożony dziesięć dni temu. Prokuratorzy generalni stanów Kalifornia, Arizona, Kolorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Newada, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Oregon i Waszyngton uznali, że warta 111 miliardów dolarów umowa kupna Warner Bros. przez Paramount-Skydance stanowi zagrożenie monopolowe i łamie przepisy ustawy Clayton Act.Dodatkowo odrębny pozew złożyła Gildia Scenarzystów.Oto fragment komunikatu prasowego studia:Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James (którą na wszystkie sposoby próbowali usunąć ze stanowiska ludzie Donalda Trumpa) opublikowała następujące oświadczenie: