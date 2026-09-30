Sąd zatwierdził ugodę. Paramount może przejąć Warner Bros.

Paramount Skydance może sfinalizować przejęcie Warner Bros. Discovery. Federalna sędzia Araceli Martínez-Olguín zatwierdziła ugodę zawartą między Paramountem a grupą stanowych prokuratorów generalnych, którzy wcześniej próbowali zablokować transakcję. Decyzja usuwa ostatnią przeszkodę prawną stojącą na drodze do zamknięcia wartej 110 mld dolarów transakcji.
Finalizacja już za kilka dni?
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Martínez-Olguín w uzasadnieniu decyzji przekazała, że sąd uznaje, iż proponowana ugoda stanowi rozsądne rozwiązanie sporu. Sędzia zaznaczyła również, że porozumienie jest kompromisem, który może nie zadowalać wszystkich stron ani opinii publicznej, ale pozwala uniknąć ryzyka, czasu i kosztów związanych z dalszym procesem.
Przypomnijmy, że ugoda została zawarta 21 września przez Paramount i prokuratorów generalnych z 12 stanów, na czele z Kalifornią. W lipcu pozwały one Paramount, próbując zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery z powodu obaw dotyczących wpływu połączonej firmy na konkurencję w branży filmowej i telewizyjnej.
Porozumienie nie przewiduje jednak sprzedaży aktywów ani innych strukturalnych środków zaradczych. Paramount zobowiązał się natomiast między innymi do zwiększenia liczby produkowanych w USA filmów oraz stopniowego zwiększania liczby kinowych premier.
Wśród ustaleń znalazły się także rozwiązania dotyczące niezależnego nadzoru redakcyjnego nad CNN i CBS News oraz osobnych negocjacji z dystrybutorami w sprawie kablowych kanałów Paramountu i Warner Bros. Zobowiązania mają obowiązywać przez pięć lat od zamknięcia transakcji.
Teraz Paramount może przejść do finalizacji transakcji. Prezes firmy David Ellison
mówił wcześniej, że formalne połączenie obu przedsiębiorstw powinno zająć około dwóch tygodni. Według najnowszych informacji Paramount celuje w zamknięcie przejęcia 6 października.
Na czele połączonej firmy staną Ellison
i Ynon Kreiz
, który po ośmiu latach odchodzi ze stanowiska prezesa Mattel. Ellison
jako prezes i przewodniczący zarządu ma odpowiadać za strategię, kwestie kreatywne i technologię, podczas gdy Kreiz
obejmie stanowisko współprezesa i zajmie się bieżącym funkcjonowaniem firmy oraz integracją obu przedsiębiorstw.
Transakcja ma wartość około 110 mld dolarów. Paramount zapłaci akcjonariuszom Warner Bros. Discovery 31 dolarów za akcję. Firma musi się spieszyć, ponieważ od 1 października opóźnienie wiąże się z tzw. ticking fee w wysokości około 7 mln dolarów dziennie.