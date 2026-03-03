Paramount-Warner. Czy Komisja Europejska zablokuje umowę?

Szefowie Paramount Skydance pewni, że Europa nie zablokuje umowy



W przeciwieństwie do wielu technologicznych koncernów, które nieustannie mają problemy z Komisją Europejską, Paramount Skydance jest pewne, że ich umowa kupna Warner Bros. Discovery przejdzie procedurę śpiewająco. Tak w każdym razie twierdzi CSO i COO Paramountu. Powiedział on analitykom z Wall Street, że nie przewiduje problemów z Komisją Europejską. Dodał, że pierwsze rozmowy na ten temat zostały już zainicjowane.Komisja Europejska może już przygotowywać się do procedury oceny zgodności umowy z europejskim prawem, ale oficjalnie nie zajmuje się jeszcze sprawą. Nie zostały bowiem jeszcze spełnione biurokratyczne wymogi umożliwiające rozpoczęcie procedury.Reuters donosi, że Paramount rzeczywiście może nie mieć problemów w Europie, ponieważJednakProcedura akceptacji umowy może w niej trwać nawet 90 dni. Jeśli więc zacznie się dopiero w lipcu, toZgodnie bowiem z zaakceptowaną ofertą koncern zgadza się płacić dodatkowo 0,25 za akcję kwartalnie, jeśli umowa nie zostanie sfinalizowana do 30 września. Oznacza to dodatkowy wydatek przekraczający pół miliarda dolarów kwartalnie.Szacuje się, że. W sieci pojawiają się też analizy, według których(obecne długi każdego z koncernów i nowe zadłużenie). Przypomnijmy, że