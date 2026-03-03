Paramount-Warner. Czy Komisja Europejska zablokuje umowę?

W ubiegłym tygodniu Paramount Skydance wygrał walkę o kontrolę nad Warner Bros. Discovery. Nie oznacza to jednak, że już może czuć się właścicielem koncernu. Umowę musi otrzymać zgodę różnych globalnych organów zwalczających praktyki monopolowe. Jednym z nich jest Komisja Europejska.
Szefowie Paramount Skydance pewni, że Europa nie zablokuje umowy
W przeciwieństwie do wielu technologicznych koncernów, które nieustannie mają problemy z Komisją Europejską, Paramount Skydance jest pewne, że ich umowa kupna Warner Bros. Discovery przejdzie procedurę śpiewająco. Tak w każdym razie twierdzi CSO i COO Paramountu Andy Gordon
. Powiedział on analitykom z Wall Street, że nie przewiduje problemów z Komisją Europejską. Dodał, że pierwsze rozmowy na ten temat zostały już zainicjowane.
Komisja Europejska może już przygotowywać się do procedury oceny zgodności umowy z europejskim prawem, ale oficjalnie nie zajmuje się jeszcze sprawą. Nie zostały bowiem jeszcze spełnione biurokratyczne wymogi umożliwiające rozpoczęcie procedury.
Reuters donosi, że Paramount rzeczywiście może nie mieć problemów w Europie, ponieważ po połączeniu z Warner Bros. Discovery udział w medialnym rynku Europy nowego koncernu nie przekroczy nawet 20%.
Jednak Komisja Europejska może sprawić Paramountowi inny problem.
Procedura akceptacji umowy może w niej trwać nawet 90 dni. Jeśli więc zacznie się dopiero w lipcu, to może nie zakończyć się do 30 września. A wtedy Paramount będzie musiał za kupno WBD zapłacić więcej.
Zgodnie bowiem z zaakceptowaną ofertą koncern zgadza się płacić dodatkowo 0,25 za akcję kwartalnie, jeśli umowa nie zostanie sfinalizowana do 30 września. Oznacza to dodatkowy wydatek przekraczający pół miliarda dolarów kwartalnie.
Szacuje się, że dług netto nowego koncernu będzie wynosił olbrzymią kwotę 79 miliardów dolarów
. W sieci pojawiają się też analizy, według których dług brutto
(obecne długi każdego z koncernów i nowe zadłużenie) może wynieść nawet 110 miliardów dolarów
. Przypomnijmy, że Warner Bros. Discovery w obecnej formie przestaje istniej właśnie przez zbyt wysokie koszty obsługi długu powstałego w wyniku przejęcia Warner Bros. przez Discovery.