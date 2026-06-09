Paramount oskarża Netflix o sabotaż umowy przejęcia Warner Bros.

Czy Netflix prowadzi kampanię całkowitej destrukcji?

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Do sieci trafił właśnie list, jaki 5 czerwca Paramount przekazał do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.zawartej przez Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery.Przedstawiciele Paramountu twierdzą w liście, że, by odwrócili się od tej umowy.wobec silnego konkurenta, jakim będzie zjednoczony pod jednym zarządem koncern składający się z Paramountu Skydance i Warner Bros.- czytamy w komunikacie.Tymczasem z Europy dochodzą informację, żeZ docierających informacji wynika, że(na przykład kanały dziecięce).