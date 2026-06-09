Paramount oskarża Netflix o sabotaż umowy przejęcia Warner Bros.

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, po miesiącach walk Paramount Skydance wygrało z Netfliksem walkę o przejęcie Warner Bros. Discovery. Jednak umowa wciąż nie weszła w życie. Urzędy regulatorskie USA (a także poszczególnych stanów), Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii są w trakcie badania, czy przejęcie nie narusza przepisów ustaw o zwalczaniu monopolu. Temperatura rośnie, im bliżej jesteśmy ostatecznych decyzji. Widać to też po ostatnich reakcjach Paramountu. Koncern uderzył ostatnio w Netflix.
Czy Netflix prowadzi kampanię całkowitej destrukcji?
Do sieci trafił właśnie list, jaki 5 czerwca Paramount przekazał do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Oskarża w nim Netflix o prowadzenie kampanii całkowitej destrukcji, której celem jest doprowadzenie do anulowania umowy
zawartej przez Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery.
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Przedstawiciele Paramountu twierdzą w liście, że Netflix próbuje wszystkim sposobami zatruć regulatorów oraz udziałowców
, by odwrócili się od tej umowy. Ma to być wyraz paniki Netfliksa
wobec silnego konkurenta, jakim będzie zjednoczony pod jednym zarządem koncern składający się z Paramountu Skydance i Warner Bros. Netflix już zdążył ustosunkować się do tych zarzutów. W oficjalnym komunikacie rzecznik prasowy firmy nazwał oskarżenia Paramountu absurdalnymi. Wiele miesięcy temu odpuściliśmy tę umowę i od tamtej pory skupiamy się na własnym biznesie, a nie na ich. Ostatecznie to od regulatorów zależy, czy zaakceptują umowę sprzedaży i to oni ocenią, czy jest ona w najlepszym interesie całej branży i wszystkich zainteresowany stron
- czytamy w komunikacie.
Tymczasem z Europy dochodzą informację, że UE może nie wydać zgody na umowę sprzedaży w obecnym kształcie.
Z docierających informacji wynika, że Paramount Skydance będzie zmuszone sprzedać przynajmniej część aktywów
(na przykład kanały dziecięce).