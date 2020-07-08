Newsy Filmy Paramount pokazał zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender". Premiera jeszcze w lipcu
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Paramount pokazał zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender". Premiera jeszcze w lipcu

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paramount+pokaza%C5%82+zwiastun+filmu+%22Avatar+Aang%3A+The+Last+Airbender%22.+Premiera+jeszcze+w+lipcu-167472
Paramount pokazał zwiastun filmu &quot;Avatar Aang: The Last Airbender&quot;. Premiera jeszcze w lipcu
Nadeszła słodko-gorzka chwila dla wszystkich fanów serialu "Awatar: Legenda Aanga". Oto Paramount zaprezentował w sieci plakat i zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender". 

Paramount obiecywał dystrybucję kinową. Film trafi na platformę Paramount+



Z jednej strony fani mają powody do radości. Wreszcie oficjalnie mogą zobaczyć to, na co czekali od dawna. "Avatar Aang: The Last Airbender" to film animowany, który został bowiem zapowiedziany jeszcze w 2022 roku.

Jednak jest to też gorzki moment, ponieważ pierwotnie "Avatar Aang: The Last Airbender" miał trafić do kin. Jednak w grudniu studio niespodziewanie zmieniło decyzję i film jeszcze w lipcu zadebiutuje na platformie Paramount+.


W filmie Aang dowiaduje się o starożytnej potędze, która może ocalić jego świat przed zagładą. Wraz z grupą przyjaciół wyrusza na wyprawę, której celem jest zdobycie kontroli nad tą potęgą, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce i doprowadzi do zniszczenia wszystkie, o co Aang tak długo walczył.

Film wyreżyserowała Lauren Montgomery. W obsadzie znaleźli się m.in.: Eric Nam jako Aang, Dave Bautista jako Tagah, Jessica Matten jako Katara, Román Zaragoza jako Sokka, Steven Yeun jako Zuko i Dionne Quan jako Toph.

Premiera na Paramount+ wyznaczona została na 25 lipca.

Zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender"




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