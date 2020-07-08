Paramount pokazał zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender". Premiera jeszcze w lipcu

Nadeszła słodko-gorzka chwila dla wszystkich fanów serialu "Awatar: Legenda Aanga". Oto Paramount zaprezentował w sieci plakat i zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender".
Paramount obiecywał dystrybucję kinową. Film trafi na platformę Paramount+
Z jednej strony fani mają powody do radości. Wreszcie oficjalnie mogą zobaczyć to, na co czekali od dawna. "Avatar Aang: The Last Airbender"
to film animowany, który został bowiem zapowiedziany jeszcze w 2022 roku.
Jednak jest to też gorzki moment, ponieważ pierwotnie "Avatar Aang: The Last Airbender"
miał trafić do kin. Jednak w grudniu studio niespodziewanie zmieniło decyzję i film jeszcze w lipcu zadebiutuje na platformie Paramount+.
W filmie Aang dowiaduje się o starożytnej potędze, która może ocalić jego świat przed zagładą. Wraz z grupą przyjaciół wyrusza na wyprawę, której celem jest zdobycie kontroli nad tą potęgą, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce i doprowadzi do zniszczenia wszystkie, o co Aang tak długo walczył.
Film wyreżyserowała Lauren Montgomery
. W obsadzie znaleźli się m.in.: Eric Nam
jako Aang, Dave Bautista
jako Tagah, Jessica Matten
jako Katara, Román Zaragoza
jako Sokka, Steven Yeun
jako Zuko i Dionne Quan
jako Toph.
Premiera na Paramount+ wyznaczona została na 25 lipca.
Zwiastun filmu "Avatar Aang: The Last Airbender"