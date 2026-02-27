James Gunn zostanie. Koniec HBO Max. Plany Paramountu wobec Warner Bros.

W czwartek świat obiegła wieść, że Netflix rezygnuje z kupna Warner Bros. (więcej na ten temat TUTAJ). Tym samym koncern zostanie przejęty przez Paramount Skydance Davida Ellisona. Jakie ten ma plany wobec nowej megakorporacji? Bloomberg twierdzi, że zna odpowiedź.
Czego możemy spodziewać się po przejęciu Warner Bros. Discovery przez Davida Ellisona
Biznesowy portal Bloomberg twierdzi, że wie, jakie są plany Davida Ellisona
wobec nowego nabytku. Jeśli chodzi o produkcję filmową, to przynajmniej na początku nowy właściciel chce zachować dotychczasowe kierownictwo. A to oznacza, że Michael De Luca i Pamela Abdy powinni pozostać na stanowisku szefów Warner Bros. Motion Picture Group, a James Gunn i Peter Safran powinni dalej kierować DC Studios.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Przez ostatnie miesiące David Ellison
deklarował, że Warner i Paramount Skydance wspólnie będą wypuszczać rocznie co najmniej 30 filmów.
Zdecydowana większość (a może nawet wszystkie) mają mieć w pierwszej kolejności premiery kinowe. HBO Max przestanie istnieć
. Według portalu Bloomberg platforma Warner Bros. ma zostać wchłonięta przez Paramount+
. To na rozwoju tej marki ma się skupić Ellison. Największe zmiany, przynajmniej na początku, czekają zespołu zajmujące się dystrybucją i marketingiem.
Tu spodziewana jest głęboka konsolidacja, co zazwyczaj łączy się z dużą redukcją etatów.
Plany dotyczące telewizji i gier na razie pozostają pod znakiem zapytania.