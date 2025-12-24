Obiecują więcej filmów w kinach. Właśnie skasowali kinowego "Awatara"

Paramount - studio, które walczy o przejęcie Warner Bros. twierdząc, że w przeciwieństwie do Netfliksa będzie bronić priorytetu dystrybucji kinowej - właśnie zrezygnowało z kinowej dystrybucji jednego ze swoich filmów. Chodzi o zamówioną jeszcze przez dawne władze wytwórni animację "The Legend Of Aang: The Last Airbender".
Nowy "Awatar" ominie kina
Przypomnijmy, że "The Legend Of Aang: The Last Airbender" został ogłoszony przez Paramount w 2022 roku. Pierwotnie studio planowało realizację trzech kinowych pełnometrażowych filmów animowanych. "The Legend Of Aang: The Last Airbender" był pierwszym z nich, który trafił do realizacji. Pierwotnie miał mieć premierę w tym roku. Jednak studio kilkakrotnie zmieniało zdanie i ostatecznie zdecydowało, że film trafi do kin w październiku 2026 roku.
Teraz okazuje się, że plany te są już nieaktualne. "The Legend Of Aang: The Last Airbender" nie trafi do kin. Zamiast tego jesienią będzie można go obejrzeć na platformie Paramount+. Powód tej zmiany nie jest na razie znany.
"The Legend of Aang: The Last Airbender" to powrót do niezwykle popularnego świata z serialu "Awatar: Legenda Aanga". W filmie Aang dowiaduje się o starożytnej potędze, która może ocalić jego świat przed zagładą. Wraz z grupą przyjaciół wyrusza na wyprawę, której celem jest zdobycie kontroli nad tą potęgą, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce i doprowadzi do zniszczenia wszystkie, o co Aang tak długo walczył.