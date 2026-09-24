Elon Musk sfinansuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount?

Skąd Paramount weźmie pieniądze na opłacenie umowy kupna Warner Bros.?

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Zwiastun dokumentu "Musk"

Paramount-Skydance szuka właśnie inwestorów, dzięki którym będzie możliwe sfinansowanie przejęcia Warner Bros. Discovery. A kwota jest niebagatelna. Wynosi(plus ewentualna kara, jeśli przejęcie nie nastąpi do 30 września).Póki co wiadomo, że, Larry. Larry Ellison jest drugim najbogatszym człowiekiem świata, założycielem technologicznego giganta Oracle.w tym fundusz zarządzany przez dynastię rządzącą Arabią Saudyjską.Teraz jednak amerykańskie media donoszą, żeNie jest to w sumie żadne zaskoczenie. Musk i Larry Ellison są bliskimi przyjaciółmi. Kiedy Musk potrzebował pieniędzy, by kupić Twittera, szef Oracle zainwestował miliard dolarów. Larry Ellison był też udziałowcem Tesli, a nawet zasiadał w radzie nadzorczej spółki.Z drugiej stronyTrudno więc sobie wyobrazić, że miałby stać się ich częścią.Chodzi o dokument, który w negatywnym świetle przedstawia najbogatszego człowieka świata. Producenci filmu mają zapisane w kontrakcie, że po fazie dystrybucji kinowej "Musk" trafi na antenę HBO i platformę HBO Max. Tymczasem Elon Musk groził, że złoży pozew przeciwko wszystkim związanym z tym filmem, czyli także właścicielom HBO i HBO Max.Oczywiście nie można wykluczyć, że Musk wykorzysta swoje udziały w nowym koncernie, by zablokować pokazanie filmu na HBO i HBO Max. Stałoby to jednak w sprzeczności z tym, co publicznie głosi od lat. Musk bowiem deklaruje, że jest największym na świecie obrońcą wolności słowa i przeciwnikiem cenzury.