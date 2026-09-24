Elon Musk sfinansuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount?

Wygląda na to, że jednym z właścicieli Paramount-Warner-Skydance może zostać najbogatszy człowiek świata, Elon Musk.
Skąd Paramount weźmie pieniądze na opłacenie umowy kupna Warner Bros.?
Paramount-Skydance szuka właśnie inwestorów, dzięki którym będzie możliwe sfinansowanie przejęcia Warner Bros. Discovery. A kwota jest niebagatelna. Wynosi 111 miliardów dolarów
(plus ewentualna kara, jeśli przejęcie nie nastąpi do 30 września).
Póki co wiadomo, że 40 miliardów dolarów da ojciec Davida Ellisona
, Larry. Larry Ellison jest drugim najbogatszym człowiekiem świata, założycielem technologicznego giganta Oracle. Część kwoty pokryją też inwestorzy z Bliskiego Wschodu,
w tym fundusz zarządzany przez dynastię rządzącą Arabią Saudyjską.
Teraz jednak amerykańskie media donoszą, że inwestycji kapitałowej w nowy koncern ma dokonać Elon Musk.
Nie jest to w sumie żadne zaskoczenie. Musk i Larry Ellison są bliskimi przyjaciółmi. Kiedy Musk potrzebował pieniędzy, by kupić Twittera, szef Oracle zainwestował miliard dolarów. Larry Ellison był też udziałowcem Tesli, a nawet zasiadał w radzie nadzorczej spółki.
Getty Images © The Washington Post
Z drugiej strony Musk od lat pogardliwie wypowiada się o Hollywood i tradycyjnych mediach.
Trudno więc sobie wyobrazić, że miałby stać się ich częścią. Jeśli jednak Elon Musk zostanie udziałowcem nowego koncernu, może dojść do całkiem ciekawej sytuacji, w której pozwie sam siebie.
Chodzi o dokument "Musk"
, który w negatywnym świetle przedstawia najbogatszego człowieka świata. Producenci filmu mają zapisane w kontrakcie, że po fazie dystrybucji kinowej "Musk" trafi na antenę HBO i platformę HBO Max. Tymczasem Elon Musk groził, że złoży pozew przeciwko wszystkim związanym z tym filmem, czyli także właścicielom HBO i HBO Max.
Oczywiście nie można wykluczyć, że Musk wykorzysta swoje udziały w nowym koncernie, by zablokować pokazanie filmu na HBO i HBO Max. Stałoby to jednak w sprzeczności z tym, co publicznie głosi od lat. Musk bowiem deklaruje, że jest największym na świecie obrońcą wolności słowa i przeciwnikiem cenzury.
Zwiastun dokumentu "Musk"