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Elon Musk sfinansuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount?

Deadline / autor: /
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Elon Musk sfinansuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount?
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Wygląda na to, że jednym z właścicieli Paramount-Warner-Skydance może zostać najbogatszy człowiek świata, Elon Musk.

Skąd Paramount weźmie pieniądze na opłacenie umowy kupna Warner Bros.?



Paramount-Skydance szuka właśnie inwestorów, dzięki którym będzie możliwe sfinansowanie przejęcia Warner Bros. Discovery. A kwota jest niebagatelna. Wynosi 111 miliardów dolarów (plus ewentualna kara, jeśli przejęcie nie nastąpi do 30 września).

Póki co wiadomo, że 40 miliardów dolarów da ojciec Davida Ellisona, Larry. Larry Ellison jest drugim najbogatszym człowiekiem świata, założycielem technologicznego giganta Oracle. Część kwoty pokryją też inwestorzy z Bliskiego Wschodu, w tym fundusz zarządzany przez dynastię rządzącą Arabią Saudyjską.

Teraz jednak amerykańskie media donoszą, że inwestycji kapitałowej w nowy koncern ma dokonać Elon Musk. Nie jest to w sumie żadne zaskoczenie. Musk i Larry Ellison są bliskimi przyjaciółmi. Kiedy Musk potrzebował pieniędzy, by kupić Twittera, szef Oracle zainwestował miliard dolarów. Larry Ellison był też udziałowcem Tesli, a nawet zasiadał w radzie nadzorczej spółki.

02.jpg Getty Images © The Washington Post


Z drugiej strony Musk od lat pogardliwie wypowiada się o Hollywood i tradycyjnych mediach. Trudno więc sobie wyobrazić, że miałby stać się ich częścią.

Jeśli jednak Elon Musk zostanie udziałowcem nowego koncernu, może dojść do całkiem ciekawej sytuacji, w której pozwie sam siebie. Chodzi o dokument "Musk", który w negatywnym świetle przedstawia najbogatszego człowieka świata. Producenci filmu mają zapisane w kontrakcie, że po fazie dystrybucji kinowej "Musk" trafi na antenę HBO i platformę HBO Max. Tymczasem Elon Musk groził, że złoży pozew przeciwko wszystkim związanym z tym filmem, czyli także właścicielom HBO i HBO Max.

Oczywiście nie można wykluczyć, że Musk wykorzysta swoje udziały w nowym koncernie, by zablokować pokazanie filmu na HBO i HBO Max. Stałoby to jednak w sprzeczności z tym, co publicznie głosi od lat. Musk bowiem deklaruje, że jest największym na świecie obrońcą wolności słowa i przeciwnikiem cenzury.

Zwiastun dokumentu "Musk"




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