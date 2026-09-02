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Paramount-Warner: Tom Cruise jest zachwycony fuzją. "To jest wspaniałe"

Deadline / autor: /
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Paramount-Warner: Tom Cruise jest zachwycony fuzją. &quot;To jest wspaniałe&quot;
źródło: Getty Images
autor: Image Photo Agency
30 września minie termin, w którym Paramount-Skydance powinno sfinalizować przejęcie za 111 miliardów dolarów koncernu Warner Bros. Discovery. Jak jednak wiemy, do tego nie dojdzie. W sądzie jest bowiem pozew blokujący umowę sprzedaży, który złożyła koalicja stanowych prokuratorów generalnych oraz Gildia Scenarzystów. Są jednak w Hollywood osoby, które widzą w fuzji same pozytywy. Jedną z nich jest Tom Cruise.

Tom Cruise wierzy w obietnice Paramountu, ignoruje groźby



Gwiazdor jest wielkim orędownikiem branży filmowej, a w szczególności produkcji kinowych. W informacji o tym, że Paramount kupił Warner Bros. widzi tylko dobre aspekty. W szczególności zachwyca go obietnica Davida Ellisona, że nowy koncern będzie rocznie wprowadzał do kin aż 30 filmów.

To jest wspaniałe! - powiedział Tom Cruise o tym pomyśle w programie "The Pat McAfee Show". - Jestem pewien, że dostaniemy te 30 filmów. Chcę, żebyśmy wszyscy zjednoczyli się jako społeczność filmowa i doprowadzili do realizacji tych 30 filmów.  To nie jest rzecz, którą mogę zrobić ja, ty czy Paramount. Wszyscy będziemy potrzebowali pomocy wszystkich artystów.

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Cruise podkreśla, że branża filmowa nie jest dla niego po prostu biznesem, to społeczność, wspólnota twórczych osób. Dlatego zapowiedź 30 filmów rocznie jest dla niego tak wielkim pozytywem - ponieważ ich realizacja wymagać będzie wspólnego wysiłku wszystkich zaangażowanych w tworzenie obrazów kinowych.

Gwiazdor jednak ani słowem nie wspomniał o groźbach Davida Ellisona zapowiadających wyniesienie się nowego studia z Kalifornii w celu obniżenia kosztów. Nie zareagował też na gigantyczne żądanie Paramount-Skydance, które domaga się od prokuratorów generalny oraz Gildii Scenarzystów (a więc części filmowej społeczności, która jest tak ważna Cruise'a) zabezpieczenia finansowego w wysokości 1,88 mld dolarów. Koncern twierdzi, że jest to kwota niezbędna na pokrycie dodatkowych kosztów, jakie poniesie w związku z niewywiązaniem się z umowy finalizacji przejęcia WBD do 30 września 2026 roku. Za każdy dzień po tym terminie Paramount-Skydance zobowiązało się wypłacać akcjonariuszom Warner Bros. Discovery kosztowną karę. A tymczasem proces ma ruszyć dopiero w przyszłym roku. Za to koncern obarcza odpowiedzialnością pozywających.

Tom Cruise w zwiastunie filmu "Digger"




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