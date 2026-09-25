Paramount-Warner. To jeszcze nie koniec walki. Sąd wciąż nie zaakceptował ugody

Nowy rozdział procedury antymonopolowej

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W czwartek odbyło się posiedzenie sądu, podczas którego sędzina Araceli Martínez-Olguín bez owijania w bawełnę stwierdziła: "Sąd nie jest od tego, żeby bezrefleksyjnie zatwierdzać wasze porozumienie… Mam kilka pytań."Te pytania zrodziło pismo, jakie do sądu przesłał Cory Booker, senator z ramienia Demokratów.Senator podkreśla, że ugoda trafiła do sądu "bez oświadczenia dotyczącego wpływu na konkurencję, bez okresu, w którym społeczeństwo mogłoby zgłaszać uwagi, oraz bez żadnej formalnej możliwości, aby właściciele kin, dystrybutorzy, pracownicy czy konsumenci mogli przedstawić swoje stanowisko".W czasie czwartkowego posiedzenia sędzina Araceli Martínez-Olguín nakazała obu stronom przygotowanie pisemnego ustosunkowania się do pisma Bookera.Martínez-Olguín miała też całą serię innych pytań. Domagała się wyjaśnień choćby tego, jak ugoda rozwiązuje wskazane w pozwie sądowym problemy dotyczące konkurencji, własności Miramax Studios (z której Paramount-WBD musiałoby zgodnie z ugodą zrezygnować, jeśli nie wykonałoby minimalnego zobowiązania co do liczby dystrybuowanych filmów), a także szczegóły dotyczące zmian w portfolio kanałów telewizyjnych.