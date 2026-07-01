Paramount-Warner. Wielka Brytania grozi zablokowaniem fuzji

Niepokojące dla Paramount-Skydance informacje docierają z Londynu. Brytyjskie władze, w przeciwieństwie do władz amerykańskich i Komisji Europejskiej, grożą zablokowaniem wartej 110 miliardów dolarów umowy przejęcia Warner Bros. Discovery!
Co nie podoba się władzom Wielkiej Brytanii?
Taki sygnał dała ostatnio brytyjska Sekretarz ds. Kultury Lisa Nandy. Publicznie stwierdziła, że "rozważa interwencję". Dlaczego? Otóż nie jest pewna, czy nowa firma nie zagrozi "pluralizmowi mediów" w Wielkiej Brytanii.
Podejmując tę decyzję, kierowałam się przede wszystkim – i nadal będę się kierować – interesem publicznym w Wielkiej Brytanii oraz dostępnością szerokiej gamy usług dla brytyjskich odbiorców, w tym Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon i CNN International, a także platform Paramount+ i HBO Max Getty Images © SOPA Images
- czytamy w komunikacie Nandy.
Brytyjska Sekretarz Kultury zasugerowała również, że niepokoi ją wpływ, jaki przejęcie WBD, miałoby na usługi on-demand.
Nandy wysłała specjalne pismo do Paramount-Skydance i Warner Bros. Discovery ze swoim stanowiskiem. Oba koncerny mają czas do 6 lipca, by odpowiedzieć. Po tym terminie Nandy oficjalnie ogłosi swoje stanowisko.
Rzecznik Paramountu zareagował na komunikat Nandy twierdząc, że koncern nie ma żadnych obaw i jest pewny, że proces fuzji nie zostanie zatrzymany i dobiegnie końca najpóźniej w trzecim kwartale.