Paramount-Warner. Wielka Brytania grozi zablokowaniem fuzji

Co nie podoba się władzom Wielkiej Brytanii?

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Taki sygnał dała ostatnio brytyjska Sekretarz ds. Kultury Lisa Nandy. Publicznie stwierdziła, że "rozważa interwencję". Dlaczego? Otóż nie jest pewna, czy nowa firma nie zagrozi "pluralizmowi mediów" w Wielkiej Brytanii.- czytamy w komunikacie Nandy.Brytyjska Sekretarz Kultury zasugerowała również, że niepokoi ją wpływ, jaki przejęcie WBD, miałoby na usługi on-demand.Nandy wysłała specjalne pismo do Paramount-Skydance i Warner Bros. Discovery ze swoim stanowiskiem. Oba koncerny mają czas do 6 lipca, by odpowiedzieć. Po tym terminie Nandy oficjalnie ogłosi swoje stanowisko.Rzecznik Paramountu zareagował na komunikat Nandy twierdząc, że koncern nie ma żadnych obaw i jest pewny, że proces fuzji nie zostanie zatrzymany i dobiegnie końca najpóźniej w trzecim kwartale.