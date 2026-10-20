Patrick Schwarzenegger będzie obstawiał mecze. I manipulował

Po sukcesie "Białego Lotosu" Patrickowi Schwarzeneggerowi sypią się kolejne propozycje. Właśnie ogłoszono, że aktor zagra w "The Journeyman", thrillerze o zdesperowanym tenisiście. Kiedy sytuacja finansowa zmusi go do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, wkroczy w niebezpieczny świat manipulowania wynikami sportowych rozgrywek. Jego narzeczoną, wiernie stojącą u jego boku, zagra Leslie Grace ("In the Heights: Wzgórza marzeń").
"The Journeyman" w drodze
Reżyserią filmu zajmie się Ángel Manuel Soto
, twórca "Ekipy wyburzeniowej
" z Jasonem Momoą
i Dave’em Bautistą
. Scenariusz przygotowali wspólnie małżonkowie występujący pod nazwą The Roberts, a później tekst poprawił Bill Dubuque
, autor scenariusza serialu "Ozark
".
Patrick Schwarzenegger w "Białym Lotosie"
"The Journeyman" znajduje się w produkcji już od kilku lat. Początkowo główną rolę dostał Dev Patel
, a reżyserię planowano powierzyć Tarsemowi Singhowi
. Ostatecznie przedsięwzięcie trafiło w ręce obecnej ekipy.
Ekipa ma wejść na plan 30 listopada w San Juan, stolicy Portoryko.
Schwarzenegger – gdzie go jeszcze zobaczymy?
Obecnie Schwarzenegger
pracuje nad komedią "Old Friends New Friends
" dla wytwórni Focus Features, którą reżyseruje Mike Birbiglia
. Aktor wystąpił wcześniej między innymi w "Białym Lotosie
" i "Love of Your Life
". Leslie Grace
, którą widzowie mogą pamiętać z "In the Heights
", ma natomiast na koncie nowy album muzyczny "Amor Quien Eres?".
Schwarzenegger w serialu "Biały Lotos" – zobacz zwiastun