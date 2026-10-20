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Patrick Schwarzenegger będzie obstawiał mecze. I manipulował

Deadline / autor: /
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Patrick Schwarzenegger będzie obstawiał mecze. I manipulował
źródło: Getty Images
autor: Francois G. Durand
Po sukcesie "Białego Lotosu" Patrickowi Schwarzeneggerowi sypią się kolejne propozycje. Właśnie ogłoszono, że aktor zagra w "The Journeyman", thrillerze o zdesperowanym tenisiście. Kiedy sytuacja finansowa zmusi go do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, wkroczy w niebezpieczny świat manipulowania wynikami sportowych rozgrywek. Jego narzeczoną, wiernie stojącą u jego boku, zagra Leslie Grace ("In the Heights: Wzgórza marzeń").

"The Journeyman" w drodze 



Reżyserią filmu zajmie się Ángel Manuel Soto, twórca "Ekipy wyburzeniowej" z Jasonem Momoą i Dave’em Bautistą. Scenariusz przygotowali wspólnie małżonkowie występujący pod nazwą The Roberts, a później tekst poprawił Bill Dubuque, autor scenariusza serialu "Ozark".

Patrick Schwarzenegger w "Białym Lotosie"
"The Journeyman" znajduje się w produkcji już od kilku lat. Początkowo główną rolę dostał Dev Patel, a reżyserię planowano powierzyć Tarsemowi Singhowi. Ostatecznie przedsięwzięcie trafiło w ręce obecnej ekipy.

Ekipa ma wejść na plan 30 listopada w San Juan, stolicy Portoryko. 

Schwarzenegger – gdzie go jeszcze zobaczymy?



Obecnie Schwarzenegger pracuje nad komedią "Old Friends New Friends" dla wytwórni Focus Features, którą reżyseruje Mike Birbiglia. Aktor wystąpił wcześniej między innymi w "Białym Lotosie" i "Love of Your Life". Leslie Grace, którą widzowie mogą pamiętać z "In the Heights", ma natomiast na koncie nowy album muzyczny "Amor Quien Eres?".

Schwarzenegger w serialu "Biały Lotos" – zobacz zwiastun






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