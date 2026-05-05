Patrick Schwarzenegger na ekranie z Vince'em Vaughnem i Theo Jamesem. Zagra bliźniaków

Patrick Schwarzenegger dołącza do obsady filmu "The Bookie & The Bruiser" w reżyserii S. Craiga Zahlera. Aktor zmierzy się tu z podwójną rolą i stanie na ekranie obok Vince’a Vaughna oraz Theo Jamesa.

"The Bookie & The Bruiser" – fabuła


Akcja przenosi nas do Nowego Jorku końcówki lat 50. Bohaterowie – melancholijny Rivner i potężny Boscolo – wracają z II wojny światowej jako zupełnie inni ludzie. Nie odnajdują się już w normalnym życiu, więc biorą sprawy w swoje ręce. Zakładają nielegalny biznes hazardowy – jeden jako bukmacher, drugi jako jego egzekutor. Interes szybko zaczyna przynosić duże pieniądze, ale równie szybko wciąga ich w niebezpieczną grę między mafią a irlandzkim gangiem. Stawką jest tu przeżycie. 


Schwarzenegger wcieli się w bliźniaków: Augiego i Bernarda. Pierwszy to hazardzista bez szczęścia, który jedną złą decyzją wpędza wszystkich w poważne kłopoty. Drugi – jego całkowite przeciwieństwo: prowadzi spokojne, rodzinne życie, które nagle rozpada się przez błędy brata.

Za kamerą stoi Zahler ("Bone Tomahawk", "Blok 99"), a produkcją zajmuje się m.in. nagrodzony Oscarem za "Zniewolonego. 12 Years a SlaveAnthony Katagas

Patrick Schwarzenegger – nadchodzące role


Schwarzenegger znany najlepiej z roli Saxona, najstarszego z rodzeństwa Ratliffów, w trzecim sezonie "Białego Lotosu", zakończył właśnie zdjęcia do thrillera psychologicznego "Bunker", w którym grają Penélope Cruz i Javier Bardem. Ogłoszono również, że aktor zagra u boku Phoebe Dynevor w adaptacji bestsellerowej powieści Emily Henry "Beach Read" dla 20th Century Studios.

