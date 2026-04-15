Patrick Schwarzenegger w komedii romantycznej u boku Phoebe Dynevor

Deadline
Wygląda na to, że po znakomitej roli w "Białym Lotosie" będziemy oglądać Patricka Schwarzeneggera częściej na ekranie. Aktor wystąpi u boku Phoebe Dynevor w "Beach Read", ekranizacji poczytnej powieści Emily Henry z listy bestsellerów "New York Timesa". Projekt powstaje dla 20th Century Studios.

"Beach Read" – o czym będzie film?


Wydana w 2020 roku "Beach Read" to komedia romantyczna o January Andrews – odnoszącej sukcesy autorce romansów, która po śmierci ojca i odkryciu jego długo skrywanych tajemnic zmaga się z żałobą oraz blokadą twórczą. Spędzając lato w jego domu na plaży w Michigan, gdzie przygotowuje nieruchomość do sprzedaży, niespodziewanie odnawia znajomość z Gusem Everettem – pisarzem i dawnym rywalem z czasów studiów. Oboje utknęli twórczo, więc podejmują wyzwanie: przez lato zamieniają się gatunkami literackimi i obiecują, że między nimi nie będzie żadnego romansu. Ale wiadomo, jak kończą się takie deklaracje.


Poszukiwania aktora do roli Gusa trwały miesiącami. Schwarzenegger początkowo nie był oczywistym wyborem, ale jego nagranie castingowe i chemia z Dynevor zrobiły na twórcach i studiu ogromne wrażenie.

Za kamerą "Beach Read" stoi Yulin Kuang, która nie tylko reżyseruje, ale też napisała scenariusz.

Patrick Schwarzenegger – najważniejsze projekty


Dla Schwarzeneggera rola w "Beach Read" to kolejny duży krok w karierze. Aktor zdobył też główną rolę u boku Margaret Qualley w nadchodzącym romantycznym dramacie "Love Of Your Life" od Amazon MGM Studios. 

Niedawno mogliśmy oglądać go jako Saxona, najstarszego z rodzeństwa Ratliffów, w 3. sezonie nagradzanego Emmy serialu "Biały Lotos". 

W jego dorobku są też m.in. rola Tima Tebowa w "American Sports Story: Aaron Hernandez" Ryana Murphy’ego, występ w nominowanym do Emmy miniserialu "Schody", a także produkcje "Listę śmierci" oraz spin-off "The Boys" – "Gen V". 

