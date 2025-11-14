Schwarzenegger w nowym filmie twórcy "Ojca" i "Syna"

Florian Zeller, twórca filmów "Ojciec" oraz "Syn" pracuje aktualnie nad nowym projektem - "Bunker", w którym główne role grają Javier Bardem i Penélope Cruz. Do obsady dołączył Patrick Schwarzenegger.
O czym opowie nowy film Zellera?
Getty Images © John Nacion
Historia w "Bunker"
opowiada o architekcie, który przyjmuje moralnie wątpliwe zlecenie: budowę bunkra dla miliardera z branży technologicznej. Decyzja ta zaczyna odbijać się na jego życiu prywatnym, a żona – po 17 latach małżeństwa – coraz bardziej wątpi w ich relację. Film określany jest jako thriller badający emocjonalne i moralne dylematy pary żyjącej w świecie naznaczonym napięciami, lękami i wątpliwościami współczesności.
Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się Schwarzenegger
(czyżby w miliardera?). Aktora w tym roku mogliśmy oglądać w trzecim sezonie serialu "Biały Lotos
", gdzie zagrał jedną z wiodących postaci, Saxona. Pojawił się też w "American Sports Story
" Ryana Murphy'ego
. "Bunker
" to nie jedyny projekt, w którym zobaczymy Schwarzeneggera w przyszłości - aktor zagrał też w produkcji "Love of Your Life
" u boku Margaret Qualley
. Zdjęcia do tego projektu już się zakończyły. "Bunker"
to trzeci filmowy projekt Floriana Zellera
. Jego "Ojciec
" wzbudził uznanie krytyków i przyniósł Anthony'emu Hopkinsowi Oscara
. "Syn
" z udziałem Hugh Jackmana
i Vanessy Kirby
spotkał się jednak z chłodniejszym przyjęciem. Oba filmy oparte były na sztukach Zellera
.