Schwarzenegger w nowym filmie twórcy "Ojca" i "Syna"

Deadline / autor: /
Schwarzenegger w nowym filmie twórcy &quot;Ojca&quot; i &quot;Syna&quot;
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Florian Zeller, twórca filmów "Ojciec" oraz "Syn" pracuje aktualnie nad nowym projektem - "Bunker", w którym główne role grają Javier Bardem i Penélope Cruz. Do obsady dołączył Patrick Schwarzenegger.

O czym opowie nowy film Zellera?



GettyImages-2240842674.jpg Getty Images © John Nacion


Historia w "Bunker" opowiada o architekcie, który przyjmuje moralnie wątpliwe zlecenie: budowę bunkra dla miliardera z branży technologicznej. Decyzja ta zaczyna odbijać się na jego życiu prywatnym, a żona – po 17 latach małżeństwa – coraz bardziej wątpi w ich relację. Film określany jest jako thriller badający emocjonalne i moralne dylematy pary żyjącej w świecie naznaczonym napięciami, lękami i wątpliwościami współczesności. 

Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się Schwarzenegger (czyżby w miliardera?). Aktora w tym roku mogliśmy oglądać w trzecim sezonie serialu "Biały Lotos", gdzie zagrał jedną z wiodących postaci, Saxona. Pojawił się też w "American Sports Story" Ryana Murphy'ego. "Bunker" to nie jedyny projekt, w którym zobaczymy Schwarzeneggera w przyszłości - aktor zagrał też w produkcji "Love of Your Life" u boku Margaret Qualley. Zdjęcia do tego projektu już się zakończyły.

"Bunker" to trzeci filmowy projekt Floriana Zellera. Jego "Ojciec" wzbudził uznanie krytyków i przyniósł Anthony'emu Hopkinsowi Oscara. "Syn" z udziałem Hugh Jackmana i Vanessy Kirby spotkał się jednak z chłodniejszym przyjęciem. Oba filmy oparte były na sztukach Zellera



