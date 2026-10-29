Patrick Stewart nie żyje. Kapitan Picard i Profesor Xavier miał 86 lat

Nie żyje Patrick Stewart, angielski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Znany jest z repertuaru szekspirowskiego oraz ról profesora Xaviera w serii "X-Men" i kapitana Picarda w serii "Star Trek". Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles po "krótkim i dojmującym doświadczeniu choroby Alzheimera i otępienia z ciałami Lewy'ego", jak napisała jego rzeczniczka Kelly Bush Novak. Był otoczony ciepłem rodziny i przyjaciół, graną na żywo muzyką, modlitwami, łzami, śmiechem i głęboką emocją, którą tylko on mógł zainspirować przez lata swojego poświęcenia dla nas, czytamy w oświadczeniu. Miał 86 lat.
Kim był Patrick Stewart? Najważniejsze role Patrick Stewart
urodził się w Mirfield w West Riding of Yorkshire. Był synem Gladys (z domu Barrowclough), tkaczki i pracowniczki włókiennictwa, oraz Alfreda Stewarta, wojskowego w armii brytyjskiej. Od dziecka interesował się teatrem i brał udział w szkolnych przedstawieniach. Swoją karierę aktorską przypisuje nauczycielce angielskiego, która "dała mu do ręki tom Szekspira
". Uczęszczał do Mirfield Secondary Modern School, a potem uczył się w Bristol Old Vic Theatre School założonej przez Laurence'a Oliviera
.
Na deskach teatru zadebiutował w 1960 roku. Przez dwie dekady grał w Royal Shakespeare Company (1966-1982), występując u boku takich aktorów jak Ben Kingsley
i Ian Richardson
. W 1971 roku po raz pierwszy pojawił się na Broadwayu, występując w spektaklu "Sen nocy letniej" w reżyserii Petera Brooka
. Przez lata na scenie wcielał się m.in. w Prospera, Otella, Marka Antoniusza, Makbeta i Shylocka z dramatów Szekspira
czy Vladimira z "Czekając na Godota" Samuela Becketta
.
W połowie lat 70. zaczął przeplatać karierę w teatrze występami w telewizji. W jego filmografii są m.in. "Ja, Klaudiusz"
(1976), "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg"
(1979), "Ludzie Smileya"
(1982), "Frasier"
(2003) i "Statyści"
(2005).
Na dużym ekranie mogliśmy oglądać go w takich filmach jak m.in. "Excalibur"
(1981) Johna Boormana
, "Diuna"
(1984) Davida Lyncha
, "Siła witalna"
(1985) Tobe'a Hoopera
, "Robin Hood: Faceci w rajtuzach"
(1993) Mela Brooksa
, "Teoria spisku"
(1997) Richarda Donnera
, "Opowieść wigilijna"
(1999) Davida Hugh Jonesa
i "Lew w zimie"
(2003) Andrieja Konczałowskiego
. Stewart
był trzykrotnie nominowany do Złotego Globu i czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy. Jest laureatem Grammy i nagrody Laurence'a Oliviera.
Patrick Stewart – ekranowy Kapitan Picard i Profesor X
Największą popularność i uwielbienie fanów przyniosły Stewartowi
dwie role: profesora Charlesa Xaviera
z serii "X-Men
" oraz kapitana Jean-Luca Picarda
z serii "Star Trek
".
W Picarda
wcielił się po raz pierwszy w serialu "Star Trek: Następne pokolenie"
(1987-1994). Potem wracał do tej roli w serialu "Star Trek: Stacja kosmiczna"
(1993-1999) i filmach "Star Trek: Pokolenia"
(1994), "Star Trek: Pierwszy kontakt"
(1996), "Star Trek: Rebelia"
(1998) oraz "Star Trek: Nemesis"
(2002). Po latach wcielił się w niego raz jeszcze w serialu "Star Trek: Picard"
.
Jako Profesor X
zadebiutował w "X-Men"
(2000) Bryana Singera
. Potem wracał do tej roli w filmach "X-Men 2"
(2003), "X-Men: Ostatni bastion"
(2006), "X-Men Geneza: Wolverine"
(2009), "Wolverine"
(2013), "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie"
(2014), "Logan: Wolverine"
(2017) i "Doktor Strange w multiwersum obłędu"
(2022). W grudniu do kin wejdzie "Avengers: Doomsday"
, ostatni film, w którym wcielił się w Xaviera
, a zarazem ostatni w jego karierze.
"Avengers: Doomsday" – teaser