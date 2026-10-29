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Patrick Stewart nie żyje. Kapitan Picard i Profesor Xavier miał 86 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Patrick Stewart nie żyje. Kapitan Picard i Profesor Xavier miał 86 lat
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Nie żyje Patrick Stewart, angielski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Znany jest z repertuaru szekspirowskiego oraz ról profesora Xaviera w serii "X-Men" i kapitana Picarda w serii "Star Trek". Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles po "krótkim i dojmującym doświadczeniu choroby Alzheimera i otępienia z ciałami Lewy'ego", jak napisała jego rzeczniczka Kelly Bush Novak. Był otoczony ciepłem rodziny i przyjaciół, graną na żywo muzyką, modlitwami, łzami, śmiechem i głęboką emocją, którą tylko on mógł zainspirować przez lata swojego poświęcenia dla nas, czytamy w oświadczeniu. Miał 86 lat.
   

Kim był Patrick Stewart? Najważniejsze role




Patrick Stewart urodził się w Mirfield w West Riding of Yorkshire. Był synem Gladys (z domu Barrowclough), tkaczki i pracowniczki włókiennictwa, oraz Alfreda Stewarta, wojskowego w armii brytyjskiej. Od dziecka interesował się teatrem i brał udział w szkolnych przedstawieniach. Swoją karierę aktorską przypisuje nauczycielce angielskiego, która "dała mu do ręki tom Szekspira". Uczęszczał do Mirfield Secondary Modern School, a potem uczył się w Bristol Old Vic Theatre School założonej przez Laurence'a Oliviera.
    
Na deskach teatru zadebiutował w 1960 roku. Przez dwie dekady grał w Royal Shakespeare Company (1966-1982), występując u boku takich aktorów jak Ben Kingsley i Ian Richardson. W 1971 roku po raz pierwszy pojawił się na Broadwayu, występując w spektaklu "Sen nocy letniej" w reżyserii Petera Brooka. Przez lata na scenie wcielał się m.in. w Prospera, Otella, Marka Antoniusza, Makbeta i Shylocka z dramatów Szekspira czy Vladimira z "Czekając na Godota" Samuela Becketta.

W połowie lat 70. zaczął przeplatać karierę w teatrze występami w telewizji. W jego filmografii są m.in. "Ja, Klaudiusz" (1976), "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg" (1979), "Ludzie Smileya" (1982), "Frasier" (2003) i "Statyści" (2005).

Na dużym ekranie mogliśmy oglądać go w takich filmach jak m.in. "Excalibur" (1981) Johna Boormana, "Diuna" (1984) Davida Lyncha, "Siła witalna" (1985) Tobe'a Hoopera, "Robin Hood: Faceci w rajtuzach" (1993) Mela Brooksa, "Teoria spisku" (1997) Richarda Donnera, "Opowieść wigilijna" (1999) Davida Hugh Jonesa i "Lew w zimie" (2003) Andrieja Konczałowskiego.

Stewart był trzykrotnie nominowany do Złotego Globu i czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy. Jest laureatem Grammy i nagrody Laurence'a Oliviera.

Patrick Stewart – ekranowy Kapitan Picard i Profesor X


     
Największą popularność i uwielbienie fanów przyniosły Stewartowi dwie role: profesora Charlesa Xaviera z serii "X-Men" oraz kapitana Jean-Luca Picarda z serii "Star Trek".

W Picarda wcielił się po raz pierwszy w serialu "Star Trek: Następne pokolenie" (1987-1994). Potem wracał do tej roli w serialu "Star Trek: Stacja kosmiczna" (1993-1999) i filmach "Star Trek: Pokolenia" (1994), "Star Trek: Pierwszy kontakt" (1996), "Star Trek: Rebelia" (1998) oraz "Star Trek: Nemesis" (2002). Po latach wcielił się w niego raz jeszcze w serialu "Star Trek: Picard".
      
Jako Profesor X zadebiutował w "X-Men" (2000) Bryana Singera. Potem wracał do tej roli w filmach "X-Men 2" (2003), "X-Men: Ostatni bastion" (2006), "X-Men Geneza: Wolverine" (2009), "Wolverine" (2013), "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" (2014), "Logan: Wolverine" (2017) i "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (2022). W grudniu do kin wejdzie "Avengers: Doomsday", ostatni film, w którym wcielił się w Xaviera, a zarazem ostatni w jego karierze.
   

"Avengers: Doomsday" – teaser


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