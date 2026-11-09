Patrick Wilson o tragedii w Krakowie: "Serce mi pęka"

Serce mi pęka – pisze Patrick Wilson w swoim poście na Instagramie. Amerykański aktor, którego żoną jest polska aktorka Dagmara Domińczyk, od lat ma bliski związek z naszym krajem. Dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do sobotniej tragedii w Krakowie.
Post Patricka Wilsona: "Serce mi pęka"
Na platformie Instagram Patrick Wilson
zamieścił dziś fotografię siebie w towarzystwie swoich rodziców. Zdjęcie, jak czytamy w opisie, pochodzi z ich wspólnej wizyty w Krakowie. Fotografia została wykonana na Rynku Głównym – w tle widoczne są Sukiennice oraz Bazylika Mariacka. Moja wspaniała polska żona zrobiła to zdjęcie mi i moim rodzicom ubiegłego lata. Już dawno powinienem był ich tu zabrać. Przez ponad 20 lat (i niezliczone wizyty) ten zakątek świata stał się dla mnie jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na Ziemi
– napisał. Serce mi pęka na myśl o tym, co spotkało niesamowity Kraków
– zakończył swój post aktor.