Newsy Filmy Patrick Wilson o tragedii w Krakowie: "Serce mi pęka"
Filmy

Patrick Wilson o tragedii w Krakowie: "Serce mi pęka"

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Patrick+Wilson+o+tragedii+w+Krakowie%3A+%22Serce+mi+p%C4%99ka%22-169579
Patrick Wilson o tragedii w Krakowie: &quot;Serce mi pęka&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Serce mi pęka – pisze Patrick Wilson w swoim poście na Instagramie. Amerykański aktor, którego żoną jest polska aktorka Dagmara Domińczyk, od lat ma bliski związek z naszym krajem. Dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do sobotniej tragedii w Krakowie.

Post Patricka Wilsona: "Serce mi pęka"



Na platformie Instagram Patrick Wilson zamieścił dziś fotografię siebie w towarzystwie swoich rodziców. Zdjęcie, jak czytamy w opisie, pochodzi z ich wspólnej wizyty w Krakowie. Fotografia została wykonana na Rynku Głównym – w tle widoczne są Sukiennice oraz Bazylika Mariacka.



Moja wspaniała polska żona zrobiła to zdjęcie mi i moim rodzicom ubiegłego lata. Już dawno powinienem był ich tu zabrać. Przez ponad 20 lat (i niezliczone wizyty) ten zakątek świata stał się dla mnie jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na Ziemi – napisał.

Serce mi pęka na myśl o tym, co spotkało niesamowity Kraków – zakończył swój post aktor.

Powiązane artykuły Patrick Wilson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"W sercu dziczy" już w Pilocie WP

Podcast Filmy

Podcast Freaks and Geeks: Ile THC ma "Boski chillout"?

Filmy

Co się dzieje z "Lucca Mortis"? Spór o film Petera Greenawaya

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Spielberg nakręci western. Inspiracją krajobraz polskich Sudetów?

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Hollywood w odwrocie. Azja podbija kina

4 komentarze
Filmy

Villeneuve świetnie się bawi, szukając nowego Bonda

11 komentarzy
VOD Seriale

Cage czuje ulgę, że to koniec "Spider-Noir"

4 komentarze