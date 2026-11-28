Na platformie Netflix zadebiutował nowy film Petera Berga, twórcy takich produkcji jak m.in. "Dzień patriotów", "Ocalony" i "Królestwo". "The Mosquito Bowl" opowiada o czterech gwiazdorach futbolu amerykańskiego, którzy po ataku na Pearl Harbor wstępują do armii. Recenzuje Dawid Myśliwiec.
Recenzujemy "The Mosquito Bowl" Peter Berg
to jeden z tych reżyserów, który być może nigdy nie stworzy arcydzieła, ale zawsze dowozi solidne kino. Ze względu na często poruszaną tematykę jest też kimś w rodzaju "Clinta Eastwooda
swojego pokolenia" – chodzi o szeroko pojęty patriotyzm, poczucie misji i obowiązku, amerykańskie idee narodowe. Bohaterami u Berga
często są żołnierze i funkcjonariusze, którzy stoją na straży bezpieczeństwa ojczyzny i jej obywateli. Najnowszym dodatkiem do budowanego od lat "Berg Patriotic Universe" jest "The Mosquito Bowl
", udane, choć – jak często u tego reżysera bywa – nadmiernie patetyczne kino wojenne.
Berg w swoich filmach opowiadał już o żołnierzach w Afganistanie, pracownikach platform wiertniczych czy oficerach wywiadu (nad wyraz często w tych bohaterów wcielał się Mark Wahlberg
), a tym razem akcja jego filmu przenosi nas do roku 1941, kiedy to Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej na skutek ataku Japonii na amerykańską bazę w Pearl Harbor. Grupa futbolistów, świecących pełnym blaskiem w drużynach uniwersyteckich, zaciąga się do armii, by wspomóc swój kraj w walce z japońskim wrogiem. Są młodzi, silni i pełni wiary w siebie i swój kraj, dlatego bez większych wątpliwości zostawiają za sobą matki, dziewczyny i kariery sportowe, będąc przekonanymi o rychłym zwycięstwie potężnej armii amerykańskiej. Rzeczywistość jednak – jak dobrze dziś wiemy –okazała się znacznie bardziej brutalna i rozczarowująca. Już podczas pierwszej misji na Pacyfiku zapoznają się z koszmarem wojny, a patriotyczne ideały zderzają się z prowadzoną pośród błota i krwi walką o przetrwanie. Wtedy jeszcze nie wiedzą, że "przygoda", którą mieli nadzieję szybko zakończyć, potrwa długie miesiące i dla wielu z nich będzie miała tragiczny finał. Całą recenzję autorstwa Dawida Myśliwca przeczytacie TUTAJ.
"The Mosquito Bowl" – zwiastun
Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do brutalnej inwazji na Okinawę, grają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów, który dla wielu graczy okaże się ostatnim w życiu.