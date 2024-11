Patryk Vega wraca z nowym filmem. Oto plakat "Putina". Film w kinach od 10 stycznia

Zobacz plakat filmu "Putin"

Putin jest na szczycie władzy. Prawie osiągnął swoje marzenie i odbudował rosyjskie imperium. Zamknął usta wrogom, przyjaciół nie ma, a w Moskwie rządzi strach. Cały świat boi się Rosji, ale jej nie ceni, a sam Putin stał się własną karykaturą. Wszyscy czekają na upadek najbardziej znienawidzonego i niebezpiecznego dyktatora naszych czasów.Skąd się wziął, jak doszedł do władzy, kogo zabił a komu słono zapłacił. "Putin" to dogłębna analiza życia i psychiki rosyjskiego lidera oparta o znane fakty lub nieoficjalne przekazy - od wczesnego dzieciństwa, kiedy został porzucony przez matkę aż do czasów współczesnych i wojnę w Ukrainie. Czy da się zrozumieć motywy i działania jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej polityki? Czy czeka nas III wojna światowa?W obsadzie filmu znaleźli się: Sławomir Sobala Michael Rubenfeld oraz Krzysztof Stawowy